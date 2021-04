Serie A2 Maschile, rinviata la partita di domani tra Nuoto Catania ed Aktis Acquachiara

La Federazione Italiana Nuoto ha disposto il rinvio della partita tra Nuoto Catania ed Aktis Acquachiara, in programma Sabato 24 Aprile 2021, a data da destinarsi.

In seguito ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per il rischio di contagio di Covid-19” e dopo aver riscontrato due positività relative ad atleti del gruppo squadra, espletando le procedure necessarie ed avendo effettuato richiesta ufficiale, la Federazione Italiana Nuoto ha disposto il rinvio della partita tra Nuoto Catania ed Aktis Acquachiara, in programma Sabato 24 Aprile 2021, a data da destinarsi.

Gli atleti in questione, già in isolamento, saranno sottoposti nei prossimi giorni ad un nuovo tampone di controllo.

Il prossimo impegno per i ragazzi di coach Occhiello è previsto per Sabato 8 Maggio contro l’Unime presso la piscina olimpica del C.U.S. Messina