Serie A2 Maschile, prima vittoria stagionale per l’Aktis Acquachiara

Pallanuoto, Serie A2 maschile terza giornata: Prova maiuscola dell’Aktis Acquachiara che piega 10-8 la Rari Nantes Sori a Camogli. Prima vittoria nel torneo per i biancoazzurri.

Grinta, cuore, determinazione ma soprattutto la voglia di arrivare di un gruppo di ragazzi che giorno dopo giorno lavora duramente per crescere e dimostrare di poter militare nella massima serie. Se nelle previsioni della vigilia squadra e allenatore preventivavano il girone di andata come tempo necessario a raggiungere l’amalgama e perfezionare gli automatismi di gioco di un roster totalmente rinnovato l’Aktis Acquachiara del nuovo corso brucia i tempi e porta a casa il primo meritato successo stagionale.

Nell’incontro valevole per la terza giornata di andata del girone Sud i partenopei superano 10-8 la Rari Nantes Sori nell’incontro disputato alla Giuva Baldini di Camogli e muovono così la classifica abbinando la pragmaticità del risultato ai complimenti per la bella prestazione.

Gli ospiti partono a razzo e trascinati dalla tripletta dello scatenato Rocchino, top scorer di giornata per i suoi con un poker, chiudono il parziale di apertura sul 4-1 e, nelle battute iniziali di seconda frazione toccanl massimo vantaggio grazie al primo sigillo di giornata di Musacchio che trasforma la superiorità numerica del provvisorio 5-1.

I padroni di casa non ci stanno e per reagire si affidano agli elementi di maggior esperienza con Mugnaini che mette a referto tre gol per riportare i suoi in partita e chiudere la prima parte del confronto sul 5-6.

Al rientro delle due formazioni dall’intervallo lungo i liguri pervengono al pareggio ma nel momento in cui la contesa potrebbe cambiare padrone gli ospiti reagiscono con maturità e riescono a piazzare il break decisivo a cavallo dei due ultimi periodi piazzando quel 2-0 che viene poi difeso fino alla fine per la lecita esplosione di gioia dei leoni acquachiarini.

A fine partita Walter Fasano commenta così la prova dei suoi: “Abbiamo disputato un’ottima gara, finalmente abbiamo interpretato bene ciò che stiamo provando da tempo a dimostrazione che è un gruppo giovane ed in crescita. Sicuramente non ci esaltiamo per una vittoria così come non ci deprimiamo per una sconfitta. Non era facile giocare su un campo all’aperto ma i ragazzi sono stati strepitosi, abbiamo attuato un’ottima fase difensiva e non abbiamo sprecato le occasioni create in attacco. Complimenti alla squadra ma dobbiamo continuare a lavorare per questo percorso di crescita che mira prima a formare uomini e poi atleti”.

Il protagonista di giornata Mattia Rocchino non nasconde la sua gioia: ”Sono molto felice per la vittoria della squadra e per la prestazione, sia collettiva che individuale. Raccogliamo oggi il primo frutto dopo tre mesi di lavoro intenso. È il primo passo, non dobbiamo fermarci al risultato odierno che deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo”.

La chiosa è affidata al direttore tecnico Mino Marsili: ”Il bicchiere mezzo pieno della scorsa settimana si sta riempiendo. I ragazzi oggi hanno disputato un’ottima partita e, a mio avviso, i margini di crescita sono ancora notevoli”.

FUTURENERGY RINNOVABILE R.N. SORI-ACQUACHIARA ATI 2000 8-10FUTURENERGY RINNOVABILE R.N. SORI: A. Benvenuto, G. Congiu 1, M. Giordano 2, M. Mugnaini 3, A. Viacava, E. Cocchiere, M. Cappelli 1, F. Mauceri, G. Cocchiere, G. Penco, M. Morotti, Giosue’ Congiu 1, S. Benvenuto. All. FerreccioACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, P. Musacchio 2, G. Di Leva, N. Marinkovic, Fabio Angelone, A. Gargiulo, Francesco Angelone 1, M. Aiello 2, M. Gargiulo, D. De Gregorio, D. Rocchino 4, G. Giello 1, E. Scamardella. All. FasanoArbitri: Bensaia e BarettaNote: Parziali: 1-4 4-2 1-1 2-3 Usciti per limite di falli: Cappelli (S) e Musacchio (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Sori 3/9, Acquachiara 5/10.