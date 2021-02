Serie A2 Maschile, Aktis Acquachiara – SSD Unime: domani alla Scandone

Pallanuoto, Serie A2 Maschile: l’Aktis Acquachiara vuole tornare al successo. Domani alla Scandone arriva l’Unime.

Torna in vasca l’Aktis Acquachiara impegnata nella quarta giornata del campionato di Serie A2 Maschile. L’incontro si terrà sabato 27 Febbraio alla piscina Scandone di Fuorigrotta arriva la SSD Unime.

Due punti in classifica separano partenopei e messinesi. I ragazzi di coach Naccari hanno pareggiato al debutto stagionale contro l’Arechi alla Vitale di Salerno e subito due sconfitte nei derby regionali con Nuoto Catania e Muri Antichi.

In casa Aktis ancora indisponibile De Gregorio, causa infortunio, mentre è in forse la presenza di Manuel Occhiello. Per il resto, tutti a disposizione per il tecnico biancazzurro Mauro Occhiello.

“Affrontiamo un avversario che può contare sull’apporto di giocatori dalle qualità tecniche eccelse come Vittorioso, Eskert e Cusmano – ha spiegato l’allenatore -. Sappiamo che non sarà una partita semplice perchè sono una squadra a caccia di punti. Anche loro, come noi del resto, hanno pagato il ritardo di preparazione dovuta al periodo Covid per problemi con gli impianti natatori. Abbiamo preparato bene la partita anche se dovremmo fare a meno di due elementi ma faremo il massimo per tornare al successo, avendo preparato al meglio questo incontro“.

Per l’universale Stefano Mauro concentrazione massima contro i siciliani: “Troveremo di fronte una squadra agguerrita che vorrà a tutti i costi smuovere la classifica e conquistare la prima vittoria stagionale. Noi certamente non li renderemo la vita facile sfruttando la nostra arma migliore, quella della velocità e delle ripartenze”.

Fischio d’inizio ore 15:00. Dirigeranno l’incontro i signori Pascucci e Bonavita. Delegato FIN il sig. Calabrò.