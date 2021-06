Serie A2 Femminile, Aktis acquachiara: vittoria e semifinale playoff contro Velletri

Con la vittoria per 12-11 alla Scuderi di Catania contro la Brizz Nuoto, l’Aktis Acquachiara raggiunge un traguardo avendo già ottenuto matematicamente il pass per le semifinali playoff.

Otto su otto. Con la vittoria per 12-11 alla Scuderi di Catania contro la Brizz Nuoto, l’Aktis Acquachiara raggiunge un traguardo importante per le statistiche: avendo già ottenuto matematicamente il pass per le semifinali playoff, le ragazze di Barbara Damiani chiudono imbattute la fase regolare con la miglior difesa dell’intero torneo nazionale.

Le biancazzurre arrivano in Sicilia prive di ben quattro giocatrici (Tortora, Anastasio, Alessia Scarpati e De Bisogno) ed imbottite di atlete Under 16.

Ciò nonostante riescono ad espugnare la vasca etnea dando vita, insieme alle padrone di casa, ad un match emozionante ed altalenante. Un botta e risposta tra le due compagini che viene interrotto con il primo break acquachiarino (4-7) con le reti di Mazzola, Zizza e Di Maria.

Una forbice che continua ad allargarsi, nel terzo periodo, con le partenopee che si portano sul massimo vantaggio (+4) con De Magistris, Di Maria e Carotenuto (10-6). Nel mentre, un tiro di rigore parato da D’Antonio che ipnotizza Roberta Santopaola.

Sembrerebbe una gara chiusa ed invece arriva la reazione delle catanesi con Cappello, Sapienza, Spampinato ed Arcidiacono (10-10). I due centri napoletani (Di Maria e De Magistris) spezzano nuovamente l’equilibrio e regalano il successo; nel finale, poi, la rete ininfluente di Arcidiacono a fissare il punteggio.

L’Aktis adesso troverà la F&D H2O Velletri in semifinale playoff (calendari ancora da ufficializzare) avendo il fattore campo (gara 1 ed eventuale gara 3 si disputeranno, infatti, tra le mura amiche della Scandone).

“Siamo andati in Sicilia un po’ rimaneggiate – spiega al termine del match Barbara Damiani -. Era importante finire il girone di qualificazione imbattute e ci godiamo questo piccolo traguardo raggiunto. Ora azzeriamo tutto. Affrontiamo il Velletri rispettando l’avversario e non sottovalutandolo; dobbiamo dimostrare che quanto fatto fino ad ora non è casuale ma frutto di tanto lavoro ed allenamento. Massima concentrazione per andare avanti nella serie”.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BRIZZ NUOTO – AKTIS ACQUACHIARA 11-12 (2-2, 4-5, 3-3, 2-2)

Brizz: Santapaola H., Sapienza 3, Vitaliano 1, Santoro, Arcidiacono 2, Trovato, Cappello 1, Mascari, Giuffrida 1, Vecchio, Consoli 1, Santapaola R., Spampinato 2. All. Zilleri

Acquachiara: D’Antonio, Zizza 2, De Magistris 2, Laierno, Di Maria 3, Del Duca, Mazzola 2, Scarpati R., Giusto, Carotenuto 1, Foresta 2, Massa, Gaito. All. Damiani

Arbitro: Sig. Torneo