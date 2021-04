Serie A2 Femminile, Aktis Acquachiara stravince contro il Nuoto Napoli: 24-1

Con il prossimo risultato utile l’Aktis Acquachiara può arrivare con certezza alla qualificazione dei playoff promozione.

Rotondo successo dell’Aktis Acquachiara, che resta al comando della classifica a punteggio pieno, nella stracittadina contro il Nuoto Napoli. Il tabellone alla fine del quarto tempo segna 24-1 in favore delle biancazzurre che, chiudono letteralmente la porta concedendo una sola rete alle avversarie sul finale di primo tempo.

Nell’ultima frazione, poi, l’avvicinamento tra i pali di D’Antonio e Gaito. Da segnalare le sei reti messe a segno da Mazzola ed poker di De Magistris, Foresta e Fabiana Anastasio. A completare lo score Di Maria (3), Massa (2) e Zizza. E già con il prossimo risultato utile può arrivare l’aritmetica certezza della qualificazione ai playoff promozione.

“Abbiamo onorato l’impegno giocando concentrate e determinate dall’inizio alla fine – ha spiegato l’allenatrice dell’Aktis Barbara Damiani-. Sono soddisfatta dall’approccio che hanno avuto le ragazze. Abbiamo concesso molto poco in difesa con una sola sbavatura nel primo tempo in occasione del goal subito. Adesso ci attendono due settimane per preparare il prossimo match, in Sicilia, contro Torre del Grifo”.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AKTIS ACQUACHIARA – NUOTO NAPOLI 24-1 (6-1, 7-0, 6-0, 5-0)

Acquachiara: D’Antonio, Zizza 1, De Magistris 4, Scarpati, Di Maria 3, Giusto, Mazzola 6, Del Duca, Anastasio 4, Carotenuto, Foresta 4, Massa 2, Gaito. All. Damiani

Nuoto Napoli: Marasca, Maione, Carmicino, Maglitto, Micillo E., Aiello, Buono, Parisi, Micillo R., Altieri, Dirupo, Anastasio R. 1, Sgrò. All. Vestuto

Arbitro: Rovandi

Credits: foto di Marina Carascon