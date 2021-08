Serie A 2021 – 2022: le favorite per lo scudetto

Le squadre di Serie A maggiormente favorite grazie agli ultimi acquisti ed alcuni “piacevoli ritorni” di allenatori che avevano già decretato il successo dei team. Ma vediamo quali possono essere.

Oramai gli Europei sono finiti da qualche settimana mentre le Olimpiadi di Tokyo 2020, tanto contestate a causa di un Giappone ancora in pienissima emergenza sanitaria, solo da qualche giorno. In ogni caso si tratta di due eventi che hanno messo bene in mostra tutte le qualità degli sportivi italiani andando, nel primo caso, ad affermarsi come campioni d’Europa dopo quasi cinquant’anni e, nel secondo, con l’arrivo a casa di dieci medaglie d’oro, dieci d’argento e venti di bronzo.

Questo dimostra dunque che lo sport non si ferma mai e la stessa cosa dicasi per il calcio che, dopo l’impresa inglese targata Chiellini e Mancini, sta già facendo parlare di sé. Oltre alla “bufera” Lionel Messi, che dopo anni di onorato servizio nel Barcellona indosserà la maglia del Paris Saint – Germain, rimaniamo però in casa andando a vedere quali sono le squadre di Serie A maggiormente favorite.

Una probabilità di vittoria che è destinata ad aumentare grazie agli ultimi acquisti ed alcuni “piacevoli ritorni” di allenatori che avevano già decretato il successo dei team. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Prima fra tutte c’è sicuramente la Juventus che, grazie alle ultime manovre del calciomercato, ha visto il ritorno dell’allenatore Massimiliano Allegri. Un tecnico ed uno stratega grazie al quale, i bianconeri, avevano potuto fregiarsi di numerose vittorie come il Campionato Italiano, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Spostandoci nella vicina Lombardia possiamo poi notare come l’eterno duello tra Inter e Milan sia sempre argomento di discussione e di scommesse, del resto le quote sulla vincente Serie A trovano ormai posto anche nei numerosi bookmakers non AAMS.

In casa Milan, nonostante il saluto di Gianluigi Donnarumma anch’egli approdato tra le fila del Paris Saint – Germain, si è potuto però assistere al ritorno dello spagnolo Brahim Diaz che si è dichiarato davvero entusiasta di ritornare nel team milanese.

Un po’ meno allegra l’aria in casa Inter che, dopo il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea e di Achraf Hakimi al Paris Saint – Germain, si è ritrovata piena di messaggi di protesta e di scontento da parte dei tifosi che non si aspettavano questo cambiamento radicale. I neroazzurri hanno intanto sostituito Hakimi con Denzel Dumfries (Psv Eindhoven) e Edin Dzeko dalla Roma.

Tutta un’altra storia è invece per la Lazio che, per fare un po’ di ordine nella squadra, è deciso a cedere alla Serie B alcuni dei suoi giocatori. L’intento, oltre che da un punto di vista economico e fiscale, è quello di portare in campo una Lazio ancora più agguerrita. Palla al centro dunque per Emanuele Cicerelli, Cedric Gondo e Marius Adamonis.

Per quanto riguarda il Napoli, non ci sono grosse novità dal punto di vista del calciomercato, ma sono invece già disponibili i biglietti per la prima di campionato al San Paolo, il Napoli incontrerà il neopromosso Venezia.