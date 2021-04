Secondigliano, gambizzato nella guerra dei clan: 2 arresti tra i Licciardi – I NOMI

Due persone ritenute vicine alla cosca egemone nel rione Berlingieri, e facente parte della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, sono state arrestate nell’ambito dell’inchiesta sul ferimento di un 43enne.

- Advertisement -

Stamattina, nel quartiere Secondigliano, la Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Molino Massimo n. Napoli il 29.09.1973 e Mancini Giovanni n. a Napoli il 07.08.1992.

Entrambi pregiudicati per reati in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, sono gravemente indiziati, in concorso con Maione Vincenzo nato a Napoli il 14.02.1994 e Di Maio Orlando nato a Napoli il 14.02.1991 (entrambi già sottoposti a misura cautelare per la medesima vicenda) di concorso in lesioni personali gravissime, porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e resistenza a PP.UU., reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di avvantaggiare, consolidandone il prestigio ed il predominio sul territorio napoletano del gruppo camorristico operante nel rione Berlingieri del quartiere “Secondigliano”, facente capo al pregiudicato Carella Luigi, referente del clan Licciardi, attivo nell’ambito della sfera di influenza, indirizzo e controllo propri del dominante cartello camorristico noto come Alleanza di Secondigliano o come il Sistema facente capo, oltre che alla famiglia mafiosa dei Licciardi, altresì alle famiglie mafiose dei Contini e dei Mallardo.

I provvedimenti restrittivi sono stati emessi all’esito dell’attività di indagine avviata da questa Squadra Mobile, anche con l’ausilio di presidi tecnologici, in seguito al grave ferimento avvenuto in questa via Monte Faito, quartiere Secondigliano, il 20 dicembre 2020 in pregiudizio del pregiudicato Casaburi Gennaro nato a Napoli il 7.8.1977, raggiunto da nove proiettili agli arti inferiori che gli cagionavano la recisione dell’arteria poplitea.