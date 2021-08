Scuole in Campania, Fortini conferma: “Tamponi salivari per gli studenti da 6 a 11 anni”

Scuole in Campania: in un’intervista a “Fanpage” l’assessora Lucia Fortini conferma l’introduzione dei test salivari gratuiti e non obbligatori in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico per gli alunni le scuole elementari.

Mercoledì 15 settembre suonerà la prima campanella per le scuole in Campania, che in quest’anno scolastico partiranno subito in presenza dopo un anno e mezzo in cui c’è stata soprattutto didattica a distanza causa emergenza Covid 19.

Se per gli studenti over 12 prosegue a buon ritmo la campagna vaccinale (oltre 280mila adesioni su 500mila ragazzi), per quelli più piccoli (fascia d’età 6-11 anni, ovvero gli alunni delle scuole elementari) ci saranno metodi di prevenzione diversi, ovvero i test salivari. Decisione già anticipata nell’ultima diretta Facebook dallo stesso governatore, Vincenzo De Luca, e confermata dall’assessora regionale all’Istruzione, Lucia Fortini. “Il monitoraggio – ha dichiarato l’assessora in un’intervista a “Fanpage” -avverrà con i test salivari, che sono poco invasivi e facili da eseguire, anche a casa. Ci saranno classi sentinella.

Gli studenti potranno fare il tampone su base volontaria. Sono i genitori che decidono. Contiamo di avere almeno 4-5 adesioni per classe delle scuole primarie e secondarie inferiori. Se risulterà qualche positivo, scatterà poi lo screening sulla classe e sulla scuola”.

I test salivari inizieranno “con l’avvio dell’anno scolastico. La preparazione attorno al 13 settembre. La platea studentesca è di circa 20-40 mila studenti. Stiamo procedendo all’individuazione delle scuole. I tamponi saranno gratuiti e forniti dal Ministero”.