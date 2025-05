Scuole chiuse a Napoli e in provincia per il Giro d’Italia: l’elenco completo

Giovedì 15 maggio il Giro d’Italia tornerà a fermarsi a Napoli, portando a scuole chiuse in città e provincia: ecco l’elenco completo degli istituti che non apriranno (o chiuderanno in anticipo) nella giornata di domani.

Anche quest’anno l’onda rosa del Giro d’Italia si ferma a Napoli: domani, giovedì 15 maggio la sesta tappa della sua 108ª edizione, che sarà anche l’unica in Campania. Il percorso – articolato su 226 km – partirà da Potenza, in Basilicata, e attraverserà la Lucania, l’Irpinia, il Nolano fino al lungomare di Napoli dove è previsto il traguardo. La corsa costeggerà anche lo stabilimento automobilistico Fiat-Stellantis di Pomigliano ed il Parco Verde di Caivano, con l’omaggio degli atleti all’Istituto “Morano” simbolo, con la sua preside, di battaglie di legalità e di rinascita.

La partenza è da Potenza in direzione Irpinia attraverso le montagne lucane con la lunga salite Valico di Monte Carruozzo seguita da una parte lungo una strada a scorrimento veloce. Dopo l’ingresso in provincia di Napoli si susseguono gli abitati con i consueti ostacoli al traffico come rotatorie, spartitraffico, isole salvapedoni. Gli ultimi 45 km sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati senza soluzione di continuità. Fondo stradale buono con lunghi tratti di pavé in porfido in stato discreto. Prima di entrare in Napoli si percorrono circa 20 km in superstrada. Finale nella città di Napoli su strade ampie e asfaltate. Gli ultimi 3 km si susseguono con poche curve e una leggera salita su basolato seguita da 2 km perfettamente pianeggianti fino a via Caracciolo per finire sul rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto largo 9 m.

Scuole chiuse in città e provincia, dove e quali

Secondo quanto riporta Fanpage.it, in un articolo del collega Pierluigi Frattasi, la settimana scorsa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha mandato una lettera, in cui si chiedeva di valutare la possibilità di anticipate l’uscita scolastica per il 15 maggio, alle scuole delle Municipalità I (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), II (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe) e IV (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale), che sono quelle interessate dal passaggio del Giro d’Italia.

L’elenco delle scuole chiuse a Napoli il 15 maggio per la tappa del Giro d’Italia:

Municipalità 1

NA 04 – RIVIERA | Direzione Didattica | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

NA – I.C. CIMAROSA | Istituto Comprensivo | L’uscita degli alunni è fissata tra le ore 12.50 e le ore 13.00

NA IC – TITO LIVIO-FIORELLI | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

I.C. DE AMICIS-BARACCA | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

SMS POERIO C.-NAPOLI- | Scuola Primo Grado | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

Municipalità 2

I.C. C. MORICINO-BORSELLINO | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.30 e chiusura plessi alle 13.30

NA – I.C. 06 FAVA-GIOIA | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

I.C. CONFALONIERI-RISTORI | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

I.C. 09 CUOCO SCHIPA | Istituto Comprensivo | uscita alle 13.00

NA – I.C. D’AOSTA-SCURA | Istituto Comprensivo | chiudono alle 13.00

NA – I.C. 12 FOSCOLO-OBERDAN | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiudono alle 13.00

Municipalità 4

NA 24 – DANTE ALIGHIERI | Direzione Didattica | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

NA – I.C. CAPUOZZO | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

NA – I.C. 26 IMBRIANI-S.A. LIGU | Istituto Comprensivo | uscita alle 12.00 e chiusura plessi alle 13.00

I.C. 29 MIRAGLIA-SOGLIANO | Istituto Comprensivo | scuola dell’infanzia esce alle ore 12.00. scuola primaria e secondaria alle 12.30

I.C. 76 F. MASTRIANI – BONGHI | Istituto Comprensivo | si sta predisponendo uscita alunni alle ore 12.00. (Si attende comunicazione. Non ancora confermato)

IC GABELLI-COLLETTA | Istituto Comprensivo | si sta predisponendo uscita alle 12.00 e chiusura alle 13.00 (Si attende comunicazione. Non ancora confermato)

I.C.CASANOVA-COSTANTINOPOLI | Istituto Comprensivo | resta aperto. Orario regolare

Diversi sindaci dei comuni del Napoletano in cui transiterà la tappa del Giro d’Italia, hanno emanato ordinanze di chiusura (per l’intera giornata o solo anticipata rispetto al solito orario) dei plessi scolastici.

Ecco l’elenco delle scuole chiuse (o con chiusura anticipata) in provincia di Napoli:

Nola: scuole chiuse

Brusciano: scuole chiuse

Caivano: chiusura anticipata delle classi alle ore 12

Pomigliano d’Arco: scuole chiuse

Frattaminore: scuole chiuse

Frattamaggiore: chiusura anticipata delle classi alle ore 12

Casoria: scuole chiuse

Afragola: chiusura anticipata delle classi alle ore 11