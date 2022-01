Scuole chiuse in Campania, il Tar accoglie il ricorso: annullata l’ordinanza di De Luca

Il Tar ha sospeso l’ordinanza del governatore De Luca che aveva portato alle scuole chiuse in Campania per criticità legate alla pandemia da Covid-19.

Scuole chiuse in Campania | Il Tar della Campania, quinta sezione, ha sospeso l’ordinanza della Regione Campania nella parte in cui prevedeva la sospensione, fino al 29 gennaio, dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.

Il Tar ha accolto l’istanza cautelare avanzata da alcuni genitori e per l’effetto ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza impugnata nella parte di interesse dei ricorrenti. Il Tar ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022.