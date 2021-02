Scuole chiuse in 28 comuni della Campania: oggi ordinanza di De Luca?

Scuole in Campania: oggi nuovo vertice dell’Unità di Crisi, dopo il quale si saprà se De Luca firmerà un’ordinanza con cui stabilire il ritorno alla Dad per le superiori.

Oggi pomeriggio, martedì 9 febbraio, l’Unità dei Crisi della Regione Campania si riunirà per fare il punto sull’incremento dei contagi da Covid 19 nelle scuole. Si tratta di dati purtroppo in crescita (registrati ad esempio altri 37 positivi, 31 alunni e 6 docenti, solo nelle scuole di Napoli).

Il vertice è previsto per le ore 18. Dopo quest’incontro si capirà se il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, firmerà (come era trapelato nei giorni scorsi) un’ordinanza che porterà al ritorno dal 15 febbraio alla didattica a distanza per le superiori (in attesa di capire il destino di scuole dell’infanzia, elementari e medie). Dopo la pronuncia del Tar, le scuole superiori sono tornate in classe da lunedì 1° febbraio, dando di nuovo il via alla didattica in presenza dopo più di tre mesi di Dad. Tutte le scuole erano infatti state costrette a ricorrere alla Didattica a distanza dal 16 ottobre, ovvero all’inizio della seconda ondata di Covid 19 in Campania.

Il ritorno a scuola (al 50%) riguarda più di 300mila alunni delle superiori, ma non sono mancate le proteste (legate soprattutto all’alternanza didattica in presenza-Dad e alle difficoltà dei trasporti pubblici).

Nella diretta Facebook di venerdì. De Luca aveva ricordato i 2280 contagi registrati in dieci giorni, parlando così ai cittadini sull’argomento: “È del tutto evidente -ha sottolineato con amarezza- che non possiamo reggere questa situazione. Vi parlo da padre di famiglia, la priorità assoluta è tutelare la vita e la salute dei nostri figli. Poi ci sarà sempre qualcuno che farà ricorso”.

Dall’altro lato, l’assessora regionale all’Istruzione, Lucia Fortini, si è detta “non favorevole a nuovi provvedimenti” per il primo ciclo di istruzione, ma per le scuole superiori non chiude a “provvedimenti su base territoriale là dove vi sono più contagi”.

Sta di fatto che, come riporta “Il Mattino”, ben 28 sindaci della Campania hanno già firmato ordinanze di chiusura delle scuole (alcuni le hanno chiuse tutte, altri solo le superiori, altri ancora solo asili, elementari e medie). Tutto sarà comunque più chiaro dopo il vertice dell’Unità di Crisi regionale.