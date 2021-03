Scuole chiuse a Napoli, proteste No Dad: bimbi a lezione nel Bosco di Capodimonte

Scuole chiuse a Napoli: genitori e nonni hanno portato una ventina di piccoli alunni delle elementari a lezione al Bosco di Capodimonte come forma di protesta contro la Dad.

Sta facendo ancora discutere l’ultima ordinanza con cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha stabilito la chiusura delle scuole da lunedì 1° marzo, con conseguente ritorno alla didattica a distanza fino al 14 marzo (ma non si esclude il rinnovo di tale misura fino al periodo di Pasqua, la quale ricorre il 4 aprile).

La decisione di chiusura va di pari passo con l’obiettivo di completare la vaccinazione anti Covid 19 per il personale scolastico entro il mese di marzo (il DG della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha dato aggiornamenti incoraggianti in tal senso). Ciò non è bastato per placare le iniziative dei genitori No Dad, tra ricorsi al Tar e simboliche forme di protesta. Come quella di stamattina al Bosco di Capodimonte, dove hanno fatto lezione alcuni bambini delle scuole elementari, i cui genitori hanno aderito all’iniziativa di protesta del gruppo No Dad “Usciamo dagli schermi”.

Una ventina i piccoli alunni di classi terze, quarte e quinte elementari che, accompagnati da genitori o nonni, hanno sostituito le lezioni davanti al pc o al tablet con esercizi e giochi didattici all’aria aperta.

Venerdì si replica con una nuova giornata di disconnessione. Per i più piccoli è stata organizzata una visita allo zoo, mentre i più grandi andranno al Casale di Posillipo per un trekking urbano dove ‘armati’ di macchine fotografiche e acquerelli andranno alla scoperta della città da riprodurre poi sui loro fogli.

Una settimana di protesta che si concluderà sabato 6 con una manifestazione davanti alla stazione Toledo. Qui i genitori stanno anche pensando di mettere in scena un piccolo spettacolo che abbia come tema proprio la Dad.