Scuola, brutte notizie per la Campania dai test Invalsi: studenti ultimi in Italiano e Matematica

Test Invalsi: nel periodo caratterizzato dai disagi del Covid 19 e conseguente Didattica a distanza gli studenti delle scuole superiori in Campania sono ultimi in Italia sia in Italiano che in Matematica.

Brutte notizie per la Campania dai test Invalsi, da ormai molti anni tra i principali indici di riferimento per la preparazione degli studenti nelle scuole.

Stando al rapporto dell’ultimo trimestre dell’anno scolastico 2019-2020 e in quello appena concluso (caratterizzati dai disagi legati al Covid 19 e alla conseguente didattica a distanza) gli studenti campani sono ultimi in Italia sia in Italiano che Matematica. Al termine delle scuole superiori, il 64% degli studenti non raggiunge il punteggio minimo di competenze in Italiano, addirittura il 73% non raggiunge la soglia minima per quanto riguarda la Matematica.

La Didattica a distanza, si legge nel rapporto Invalsi, “ha supplito nell’emergenza ma vi sono state perdite di apprendimento e non solo”.

Molto alto anche il livello di dispersione implicita, ossia quella degli studenti che, pur non essendo dispersi in senso formale, escono però dalla scuola senza le competenze fondamentali, quindi a forte rischio di avere prospettive di inserimento nella società. In Campania, il livello di dispersione implicita si attesta al 20,1% (contro una media nazionale del 9,5%).