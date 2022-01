Scoperta la più grande ostrica del mondo. Lunga 27 centimetri, ha 15 anni e pesa oltre 2 Kg

Il ritrovamento dell’ostrica spetta a Gireg Berder, capo dell’azienda Huîtres de Penn al lan: 27 centimetri di lunghezza, 13 di larghezza e ben 2,22 kg di peso.

Nelle acque della riserva naturale al largo di Carantec nel dipartimento del Finistère nella regione della Bretagna, scoperta la più grande ostrica del mondo. Il ritrovamento spetta a Gireg Berder, capo dell’azienda Huîtres de Penn al lan: 27 centimetri di lunghezza, 13 di larghezza e ben 2,22 kg di peso.

Per l’ostrica da record mai trovata, o meglio allevata, al mondo. Gireg rappresenta la quarta generazione di una famiglia che vanta una lunga tradizione nell’allevamento di ostriche. A metà dicembre Monsieur Berder, mentre si occupava del suo allevamento, l’ha dissotterrata per caso, anche se dice di averne già trovate altre cinque o sei di dimensioni simili in passato.

Ma è il peso che fa la differenza: il precedente record mondiale era stato stabilito a fine 2020 dall’allevatore di molluschi Alain Morvan, che aveva rinvenuto un’ostrica di 2,20 kg. Questa pesa leggermente di più, ha ben 15 anni di vita ed è cresciuta così tanto perché si trovava in una zona appartata dell’allevamento, riuscendo così a sfuggire alla raccolta e, soprattutto, alla golosità di molti.

Foto da Il giornale dei marinai