Science on Stage Festival Italia arriva a Città della Scienza dal 22 al 24 settembre. Il Festival individua i migliori progetti didattici innovativi, relativi all’insegnamento STEM, tra i 30 già selezionati nella prima tornata. Gli 11 progetti vincitori saranno poi presentati al Festival di Science on Stage Europe che si terrà nel 2024 a Turku in Finlandia.

Il festival europeo di Science on Stage sarà un palcoscenico in cui le scienze sperimentali saranno presentate in modo spettacolare e divertente da docenti provenienti da più di 30 paesi (https://www.science-on-stage.eu/).

Science on Stage Italia si propone di favorire un proficuo scambio di idee fra docenti di scienze italiani ed europei. La dimensione europea e l’interdisciplinarietà rendono questo progetto unico se confrontato con le altre iniziative italiane per gli insegnanti.

Programma

Venerdì 22 settembre 2023

Ore 15:00-16:00 Inaugurazione: benvenuto e saluto delle autorità e degli organizzatori (programma inaugurazione)

Ore 16:00 – 18:00 Visita agli stand (i 30 progetti didattici concorrenti)

Sabato 23 settembre 2023

Ore 8:30 – 18:00 Visita agli stand (i 30 progetti didattici concorrenti)

Ore 10:30 – 12:30 Laboratori e presentazioni (programma laboratori e presentazioni)

Ore 16:00 – 18:00 Laboratori e presentazioni (programma laboratori e presentazioni)

Domenica 24 settembre 2023

Ore 8:30 – 12:00 Visita agli stand (i 30 progetti didattici concorrenti)

Ore 9:30 – 11:30 Laboratori e presentazioni (programma laboratori e presentazioni)

Ore 12:00-12:30 Proclamazione dei vincitori del concorso e formazione della delegazione italiana al Festival Europeo in Finlandia. Chiusura del Festival (programma proclamazione e chiusura)

Ore 12:30-13:30 Spettacolo “Fisica Sognante” di Federico Benuzzi (descrizione spettacolo)

Conferenza-spettacolo sulla fisica e la matematica dei giocolieri di Federico Benuzzi.