Sci: Ginevra di Pasquale e Giada d’Antonio, oro nazionali al Pinocchio

Sci, Semire Dauti e Anthony d’Antonio, sfiorano il passaggio alla fase internazionale. Il comitato campano ha 16 atleti nei primi 15 delle varie categorie, nelle finali nazionali.

Due stelle brillano nella squadra del Comitato Campano alla finale Nazionale del “Pinocchio sugli sci” che si sono appena conclusi all’Abetone (PT). Sono Ginevra di Pasquale e Giada d’Antonio che hanno conquistato le medaglie d’oro, nelle categorie ‘under 9’ e ‘under 12’, della più importante manifestazione sciistica per i giovani atleti dagli 8 ai 16 anni.

Ginevra di Pasquale, del 3000 ski race, ha vinto nella categoria dei baby 1, (nati nel 2012) al suo debutto ad una manifestazione nazionale. La piccola atleta di Rivisondoli, alla vigilia della 39° edizione della finale nazionale, si era anche aggiudicata l’oro nella gara che tradizionalmente precede il Pinocchio: il Trofeo Fabio Danti.

Un’altra medaglia d’oro alla finale nazionale del “Pinocchio sugli sci” nella categoria cuccioli 2 (under12) l’ha vinta Giada d’Antonio dello sci club Vesuvio, nel secondo giorno della kermesse. Per lei vincere la finale nazionale del Pinocchio, ormai, non è una novità. Infatti, ha ottenuto l’oro nel 2018 nella categoria baby 1 e nel 2019 nei baby 2 e le manca quella del 2020, ma forse solo perché la finale non si è disputata a causa dell’emergenza COVID.

Da segnalare il 5° posto nella categoria ragazzi nel gigante di Semire Dauti dello sci club Aremogna a solo un decimo di secondo dalla quarta classificata e di Anthony d’Antonio dello sci club Vesuvio nello slalom che hanno sfiorato la possibilità di entrare nella rosa dei primi 4, quelli che hanno conquistato di diritto di far parte del Team Italia che partecipa alla fase internazionale.

La squadra del Comitato Campano era composta da 52 atleti qualificatisi nelle selezioni regionali, tra i quali, ben 16 hanno conquistato posizioni tra i primi 15 di tutte le categorie in gara (dagli under9 agli under16) nell’evento che mette in competizione 1.500 sciatori provenienti da tutta Italia.

Tra loro ci sono da segnalare tre atleti del SAI Napoli Giovanni Rossiello (5° – cuccioli 1), Gaetano Cantalupo (6° – Cuccioli 2), Laura Grande Giacomelli (8° – cuccioli 1) e Luigi Attanasio dello sci club Settecolli (8° in slalom – Ragazzi).

Si sono piazzati all’11° posto Andrea Barbarossa dello sci club Napoli (baby1), Paolo Stromsather (baby 2) e Francesco Marasco (nel Gigante allievi).

Sono arrivati 13° in classifica, Dafne Colantoni del 3000 Ski race (baby 1), Lorenza Sommella dello sci club Napoli e Lorenzo d’Acunto del SAI (baby2) e Chiara Sarubbi del Sai, sia nel Gigante, sia nello speciale. Infine, nei primi 15 del gigante allievi è arrivata Carlotta Caloro dello sci club Napoli.