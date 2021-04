Scampia, non si ferma all’alt: 27enne arrestato dopo un lungo inseguimento (IL NOME)

Scampia: la Polizia ha arrestato un 27enne già noto alle Forze dell’Ordine per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via Roma verso Scampia hanno notato un uomo a bordo di una moto che, alla loro vista, si è dato alla fuga per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Il veicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale innescando un inseguimento terminato in via Tevere a Melito di Napoli dove il conducente è stato bloccato.

Mariano Natale, 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.