Scampia, scoperto market della droga nella Vela Rossa: arrestato 19enne

Ancora un pusher in manette nella “Vela Rossa” a Scampia. I carabinieri hanno notato un continuo via vai di persone, dalla strada fino ai piani alti del palazzo. Si sono confusi tra i residenti e raggiunto un 19enne, bloccato prima che potesse scappare.

Nelle sue tasche 12 bustine di eroina, 18 palline di cocaina e 4 di crack. E ancora 6 dosi di kobret e 4 stecchette di hashish. 5 varietà di droga e denaro contante, poco più di 50 euro in banconote di piccolo taglio.

Il giovane è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio.