Lotta ai rifornimenti di droga per Ferragosto: blitz dei carabinieri a Scampia

I militari, in questi giorni, sono molto impegnati nel quartiere Scampia nei servizi anti-droga prima del Ferragosto.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli in questi giorni sono molto impegnati nel quartiere Scampia nei servizi anti-droga prima del ferragosto. I “clienti”, infatti, potrebbero decidere di fare rifornimento in prossimità del capodanno dell’estate e i Carabinieri hanno aumentato i servizi di controllo del territorio.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale Antonio Loffredo, 41enne di Pozzuoli già noto alle ffoo. I Carabinieri lo hanno sorpreso verso le 4 e 30 del mattino all’interno del complesso popolare “vela gialla”. Il 41enne ha tentato di fuggire gettando la droga ed i soldi che aveva in tasca. I carabinieri – con non poche difficoltà – lo hanno bloccato ed arrestato. Recuperata e sequestrata la droga ed il denaro provento del reato: 14 dosi di kobret, 14 dosi di eroina 49 dosi di crack e la somma contante di 315 euro. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

Denunciato a piede libero, invece, per lo stesso reato un 47enne di Qualiano già noto alle ffoo. E’ stato sorpreso in Via Ortese, nella “33”, in un locale abusivo e quando si è accorto dei militari ha provato a liberarsi della droga destinata alla rivendita. Ha tentato di scaricarla nel wc ma è stato bloccato e perquisito prima che riuscisse a farlo. Nelle sue tasche 9 dosi di cocaina e 107 euro in contante ritenuto provento illecito.