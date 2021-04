Scampia, 30 in un garage per giocare a tombola: tutti multati

Una segnalazione ha avvisato gli agenti del commissariato di Scampia che in un garage di via Cupa della Vedova si stava svolgendo una partita a tombola in barba alle norme anti-Covid.

Si sono ritrovati in 30 in un garage di via Cupa della Vedova, nel quartiere napoletano di Scampia, per giocare a tombola. Ma sono stati scoperti e multati per il mancato rispetto delle misure anti Covid-19. A mettere in allarme la la polizia è stata una segnalazione.

A qualcuno non è sfuggito l’assembramento ed ha allertato gli agenti dei commissariati Scampia e Secondigliano, che giunti sul posto hanno trovato le trenta persone che si intrattenevano per giocare a tombola.