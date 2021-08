Sbamburger, apre a Napoli il primo take away con gusti “foodporn”

Sbamburger è un format più smart e veloce, è take away o con posti a sedere senza servizio al tavolo a seconda della location, con panini più piccoli ed economici pensati in modo che possiate assaggiare più gusti e raddoppiare o addirittura triplicare gli strati», spiegano gli influencer e imprenditori Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli , ideatori del format.

La modalità di cottura è una sola, quella “smashed”, dove l’hamburger da 100 grammi viene schiacciato con un peso sul fry top incandescente caramellandosi. Tra i primi gusti nel menù troviamo il Golochicken con sovracoscia panata e fritta, salsa jana, bacon e insalata iceberg , e non potevano mancare i must Nerano, Carbonara e Crispy.I primi due locali, dallo stile estremamente pop tra colori e insegne, sono stati aperti a Napoli (in Via Giulio Cesare 85) e a Sorrento (Via Luigi De Maio 19). «Abbiamo in programma Roma e Milano. Non vediamo l’ora di farveli provare, i nostri Sbamburger sono assurdi!».