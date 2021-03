Sassuolo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

In vista di Sassuolo-Napoli Gattuso deve fare i conti con le assenze dettate dagli infortuni e dalle decisioni del giudice sportivo: tutti i modi per seguire il match.

Dopo il successo sul Benevento, il Calcio Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma mercoledi’ alle ore 18.30 per il turno infrasettimanale della sesta giornata di ritorno di Serie A. La squadra si e’ divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una prima fase di torelli e allunghi.

Successivamente lavoro tecnico finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina 7 contro 7. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lozano ha fatto terapie e lavoro personalizzato in campo. Manolas ha svolto parte dell’allenameno in gruppo e parte personalizzato.

Sassuolo al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center in vista della sfida casalinga con il Napoli. I neroverdi hanno svolto riscaldamento, partitella su campo ridotto, esercitazioni tattiche e situazioni sulle palle inattive. Lavoro differenziato per Jeremie Boga, Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches. Domani la squadra sosterra’ la seduta di rifinitura a porte chiuse.

Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traore, Djuricic; Caputo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne, Mertens.

Dove vedere Sassuolo-Napoli

La partita tra Sassuolo-Napoli è un’esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di tre partite su dieci di ogni giornata di Serie A: in tv, canale di riferimento sarà DAZN1 (numero 209 del decoder di Sky), disponibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN.