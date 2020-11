Sant’Antimo, scoperta sala biliardi abusiva: 72enne denunciato e multato

Sant’Antimo: nell’ambito dei controlli agli esercizi commerciali, i Carabinieri hanno scoperto una sala biliardi completamente abusiva.

I Carabinieri di Sant’Antimo – nell’ambito servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno controllato diverse attività commerciali presenti nel comune partenopeo.

Durante i controlli – avvenuti dopo le 18 – i militari dell’arma hanno trovato un’attività completamente abusiva. Denunciato per esercizio abusivo dell’attività di gioco un 72enne del posto, “titolare” di una sala biliardi.

L’uomo – che non era in possesso della benché minima autorizzazione – è stato sanzionato per un importo complessivo di 5mila euro. Somministrava irregolarmente alimenti e bevande.

All’interno del locale sono stati trovati anche sei clienti che, nonostante le limitazioni alle aperture degli esercizi pubblici previste delle norme anti Covid, erano seduti ai tavolini impegnati a giocare a carte. Per loro la sanzione anti-covid disposta dalle recenti normative per evitare il diffondersi del fenomeno epidemico. Il locale è stato temporaneamente chiuso.