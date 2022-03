Sant’Anastasia, in auto con 6 chili di hashish: 46enne arrestato

Un 46enne del Parco Verde di Caivano è stato arrestato a Sant’Anastasia dopo essere stato fermato con 6 chili di hashish a bordo della sua utilitaria.

Un grosso colpo nella lotta al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti è stato messo a segno dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli. A Sant’Anastasia i militari del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio S.R., 46enne del Parco Verde di Caivano.

I carabinieri lo hanno fermato in via Massena Macedonia, a bordo della sua utilitaria. Nell’auto sono stati trovati 5 chili e 800 grammi di hashish. La droga era suddivisa in 58 involucri ed è stata sequestrata. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.