Sanremo 2026, Nino Frassica ospite nella serata finale

Nino Frassica sarà al fianco di Carlo Conti nella serata finale del festival di Sanremo. L’attore torna sul palco dell’Ariston.

Nino Frassica sarà ospite del festival di Sanremo 2026 nella serata finale, il 28 febbraio. L’attore, che era già stato all’Ariston l’anno scorso come co-conduttore, sarà al fianco di Carlo Conti nei due appuntamenti di ‘Sanremo Top‘ in programma il 7 e 14 marzo su Rai1. E la sua presenza sul palco dell’Ariston il 28 febbraio – a quanto apprende l’Adnkronos – servirà proprio a lanciare questi due appuntamenti.

Nino Frassica è l’unico ospite confermato insieme a Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana. Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman saranno invece co-conduttori al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival.

Tanti i nomi dei cantanti che, come da tradizione, si esibiranno in duetto con i concorrenti: da Giusy Ferreri a Fabrizio Moro, dalle Las Ketchup a Cristina D’Avena.