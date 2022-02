Sanremo 2022: Morandi-Jovanotti mandano in delirio l’Ariston e vincono la serata cover

Sanremo 2022: Gianni Morandi e Jovanotti (poi anche super ospite) si sono aggiudicati la serata dedicata alle cover. Stasera gran finale: Mahmood-Blanco ancora in testa alla classifica generale.

Share di oltre il 60% per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, la serata delle cover, nel corso della quale i 25 cantanti in gara hanno duettato sul palco in compagnia di un ospite prestigioso e interpretato alcuni tra i più grandi successi della musica nazionale e internazionale dagli anni ’60 agli anni ’90.

La vittoria è andata agli scatenati Gianni Morandi e Jovanotti, che hanno letteralmente mandato in delirio l’Ariston trionfando grazie a un medley dei loro successi (Un mondo d’amore, Occhi di ragazza, Penso positivo e Ragazzo fortunato).

Dopo aver ricevuto il premio, i due vincitori (Jovanotti è anche autore del brano che Morandi ha portato in gara, “Apri tutte le porte”) hanno concesso il bis, replicando il medley che li ha portati sul gradino più alto del podio e mandando ancora una volta in delirio l’Ariston: “Abbiamo vinto Gianni, siamo primi”, ha urlato Lorenzo a Gianni, mentre il pubblico in piedi ballava sulle note delle loro canzoni. Al secondo posto Mahmood e Blanco con “Il cielo in un stanza” (i due sono ancora in testa alla classifica generale) e terzo posto per Elisa con “What a feeling”, colonna sonora del film Flashdance: la sensazione è che saranno proprio Mahmood-Blanco, Gianni Morandi ed Elisa a contendersi la vittoria del Festival.

Con Amadeus, sul palco dell’Ariston c’è stata l’attrice Maria Chiara Giannetta, rivelazione della recente fiction Blanca e brillantissima in un duetto musicale con Maurizio Lastrico (suo partner in Don Matteo) e in un monologo sulla cecità. Jovanotti è poi stato anche super ospite, declamando una poesia di Mariangela Gualtieri, un elogio alla vita intitolato “Bello mondo”.

Stasera il gran finale con Sabrina Ferilli co-conduttrice, mentre c’è grande attesa per Marco Mengoni, super ospite della serata. Previsto anche un omaggio a Lucio Dalla a 10 anni dalla scomparsa.

Sanremo 2022: la classifica generale dopo la quarta serata

Per la finalissima, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione con un peso percentuale così ripartito: televoto 34%, sala stampa 33%, “demoscopica 1000” 33%. Ma ecco la classifica generale dopo la quarta serata del Festival:

Mahmood e Blanco – Brividi;

Gianni Morandi – Apri tutte le porte;

Elisa – O forse sei tu;

Irama – Ovunque sarai;

Sangiovanni – Farfalle;

Emma – Ogni volta è così;

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao;

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare;

Fabrizio Moro – Sei tu;

Michele Bravi – Inverno dei fiori;

Achille Lauro – Domenica;

Matteo Romano – Virale;

Dargen D’Amico – Dove si balla;

Aka 7even – Perfetta così;

Noemi – Ti amo non lo so dire;

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica;

Iva Zanicchi – Voglio amarti;

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia;

Rkomi – Insuperabile;

Le Vibrazioni – Tantissimo;

Yuman – Ora e qui;

Highsnob e Hu – Abbi cura di te;

Giusy Ferreri – Miele;

Ana Mena – Duecentomila ore;

Tananai – Sesso occasionale.