Sanremo 2022: Mahmood e Blanco sfidano Elisa, Emma a caccia del bis

Tra i 12 big che si esibiranno nella serata del 1° febbraio ci sono Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare” e Dargen D’Amico con “Dove si balla”: generazioni diverse, ma identica quota, 15.

Vecchia guardia contro nuove generazioni, talent versus fenomeni virali: è una sfida nella sfida quella che si apre domani sera con la 72ª edizione del Festival di Sanremo 2022. Gli esperti di Stanleybet.it prevedono una lotta serrata per il primo posto: Elisa, che torna a Sanremo per la prima volta dopo il lontano successo del 2001 e presenta il pezzo “O forse sei tu”, è data a 4,50, ma dovrà vedersela, a pari quota, con l’inedita coppia formata da Mahmood, che ha vinto Sanremo nel 2019, e Blanco, con il loro “Brividi”.

Dopo la vittoria nel 2012, anche Emma è a caccia del bis a quota 8,00, seguita da La Rappresentante di lista a 9,00 e da una delle rivelazioni del panorama musicale italiano degli ultimi mesi, Sangiovanni con il suo “Farfalle”, a 10.

Chi non teme la gara ma è pronto a salire sul palco per regalare una delle sue performance migliori è senza dubbio Achille Lauro a quota 12, come Irama e Rkomi.

Tra i 12 big che si esibiranno nella serata del 1° febbraio ci sono Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare” e Dargen D’Amico con “Dove si balla”: generazioni diverse, ma identica quota, 15.

Doppia cifra anche per Fabrizio Moro (18), Michele Bravi e Noemi (entrambi a 20), Ditonellapiaga feat Rettore (25), Gianni Morandi e Aka7even (anche per loro stessa quota, a 28).

Nella parte più bassa della classifica di Stanleybet.it troviamo Le Vibrazioni e Giovani Truppi a 33, seguiti da Ana Mena e Highsnob e Hu a 40. In coda a sorpresa Giusy Ferreri, il cui successo pagherebbe 50 volte la posta. Chiude la classifica Iva Zanicchi, a 75.