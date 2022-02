Sanremo 2022, Checco Zalone superstar della seconda serata: Elisa in vetta alla classifica generale

Sanremo 2022: uno scatenato Checco Zalone ha ironizzato a modo suo su omofobia, ricchezza e pandemia. Lorena Cesarini contro il razzismo, mentre co-conduttrice di stasera sarà Drusilla Foer. Tra gli ospiti anche Roberto Saviano (che parlerà di Falcone e Borsellino).

Ancora oltre 11 milioni di telespettatori per il Festival di Sanremo 2022, la cui seconda serata ha fatto registrare un nuovo record di ascolti (55,8% di share, il più alto dal 1995).

Per quanto riguarda la gara, l’esibizione di altri 13 cantanti ha portato al completamento della classifica generale dopo le prime due serate: al primo posto c’è Elisa con “O forse sei tu”. Stasera si esibiranno tutti i 25 artisti e verrà introdotto il televoto.

Una serata che ha visto accanto ad Amadeus l’attrice Lorena Cesarini, protagonista di un bel monologo contro il razzismo, nato dopo gli insulti ricevuti sui social dalla stessa attrice (nata a Dakar da madre senegalese e padre italiano). L’attrice ha preso in prestito le parole di Tahar Ben Jelloun, autore del libro “Il razzismo spiegato a mia figlia”: “Importante è porsi dei perché per andare verso la libertà dai pregiudizi”.

Poi è salito in cattedra il super ospite della serata, Checco Zalone, che ha ironizzato a modo suo sulla omofobia (attraverso una “favola” ambientata in Calabria con tanto di parodia di “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini), sulla ricchezza (nei panni dell’improbabile rapper Ragadi con la canzone “Poco Ricco”) e anche su pandemia e virologi (cantando “Pandemia, ora che vai via” nelle vesti di Oronzo Carrisi, virologo pugliese cugino di Al Bano). Assente Fiorello (che tornerà nelle prossime serate), mentre c’è stata grande emozione anche per Laura Pausini, che ha cantato il nuovo singolo “Scatola” per poi essere raggiunta sul palco da Mika e Alessandro Cattelan, con in quali condurrà l’atteso appuntamento dell’Eurovision Song Contest a Torino dal 10 al 14 maggio. Spazio anche per Margherita Mazzucco e Gaia Girace, protagonista de L’Amica Geniale 3 (che debutterà su Rai 1 domenica 6 febbraio)

Co-conduttrice della terza serata sarà Drusilla Foer, attrice anticonformista ed icona LGBT. Tra gli ospiti anche Cesare Cremonini e Roberto Saviano, che curerà uno spazio nel trentennale della strage di Capaci per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Sanremo 2022: ecco la classifica generale dopo le prime due serate

Elisa – “O forse sei tu”;

Mahmood e Blanco – “Brividi”;

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”;

Dargen D’Amico – “Dove si balla”;

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”;

Emma – “Ogni volta è così”;

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”;

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”;

Irama – “Ovunque sarai”;

Fabrizio Moro – “Sei tu”;

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”;

Noemi – “Ti amo non lo so dire”;

Sangiovanni – “Farfalle”;

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”;

Rkomi – “Insuperabile”;

Achille Lauro – “Domenica”;

Matteo Romano – “Virale”;

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”;

Giusy Ferreri – “Miele”;

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”;

Aka 7even – “Perfetta così”;

Le Vibrazioni – “Tantissimo”;

Yuman – “Ora e qui”;

Tananai – “Sesso occasionale”;

Ana Mena – “Duecentomila ore”;