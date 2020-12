Sanremo 2021, Amadeus annuncia i 26 big in gara: ci sono Fedez e Bugo (senza Morgan)

Sanremo 2021: Amadeus (confermato conduttore con Fiorello e direttore artistico anche per l’edizione numero 71) ha annunciato durante l’elenco dei 26 big della kermesse in programma dal 2 al 6 marzo.

Ieri sera, nel corso della finale di AmaSanremo (ovvero Sanremo Giovani), Amadeus (confermato conduttore e direttore artistico anche quest’anno), ha annunciato l’elenco dei 26 big in gara per Sanremo 2021, che (salvo intoppi legati al Covid 19) si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021. Squadra che vince non si cambia, per cui, proprio come l’anno scorso, Amadeus sarà affiancato tutte le sere dall’amico Rosario Fiorello, che dunque concede un “bis” molto sperato dal pubblico. Si attendono novità sulle donne che li affiancheranno sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2021: l’elenco dei big in gara

Sono ben 26 i big in gara. Da segnalare l’esordio di Fedez (che duetterà con Francesca Michielin), dei Maneskin (band amatissima dai giovanissimi) e di Gaia (vincitrice dell’ultima edizione di Amici), oltre a graditi ritorni come Lo Stato Sociale, Noemi, Francesco Renga, Arisa, Annalisa, Max Gazzè ed Ermal Meta. Sul palco dell’Ariston anche Bugo (che l’anno scorso aveva abbandonato furiosamente il palco durante l’esibizione del venerdì in seguito alle frequenti liti con Morgan, divenute virali sui social) ed Orietta Berti (alla dodicesima partecipazione al Festival). A proposito di Morgan, quest’ultimo è stato escluso (non senza polemiche) sia dalla giuria di AmaSanremo che dal Festival (per cui aveva presentato un brano). Ma ecco l’elenco completo dei big e delle canzoni.

Aiello (Ora);

Annalisa (Dieci);

Arisa (Potevi fare di più);

Bugo (E invece sì);

Colapesce e Dimartino (Musica leggerissima);

Coma_Cose (Fiamme negli occhi);

Fulminacci (Santa Marinella);

Ermal Meta (Un milione di cose da dirti);

Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera);

Fasma (Parlami);

Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome);

Francesco Renga (Quando trovo te);

Gaia (Cuore amaro);

Ghemon (Momento perfetto);

Gio Evan (Arnica);

Irama (La genesi del tuo colore);

La Rappresentante di Lista (Amare);

Lo Stato Sociale (Combat Pop);

Madame (Voce);

Malika Ayane (Ti piaci così);

Maneskin (Zitti e buoni);

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band (Il farmacista);

Noemi (Glicine);

Orietta Berti (Quando ti sei innamorato);

Random (Torno a te);

Willie Peyote (Mai dire mai (La locura).

Sanremo 2021: ecco i giovani delle Nuove proposte

Delle otto nuove proposte, in sei provengono da AmaSanremo, altri due da Area Sanremo: ecco l’elenco completo.