San Vitaliano, spari nella notte: pregiudicato ferito alle gambe

Un pregiudicato è stato ferito a colpi di arma da fuoco nella notte a San Vitaliano (Napoli) in circostanze non ancora chiarite. L’ uomo è stato accompagnato da figlio all’ ospedale di Nola poco prima delle 4 ed ha riferito alla Polizia di essere stato ferito da uno sconosciuto dopo un diverbio per motivi di viabilità.

Il pregiudicato – del quale al momento non è stata fornita l’ identità – è stato colpito da due proiettili alle gambe ed è ricoverato con prognosi riservata nell’ Ospedale di Nola, La sua versione è al vaglio della Polizia.