San Valentino, cosa fare a Napoli: tutti gli appuntamenti

Tutti gli appuntamenti da non perdere per trascorrere tra i luoghi più suggestivi di Napoli il giorno di San Valentino.

Tanti gli appuntamenti da non perdere per trascorrere il giorno di San Valentino accanto a chi si ama nel capoluogo partenopeo. Tra mostre ed eventi, ecco tutti gli appuntamenti nella città di Napoli per la festa degli innamorati.

Chocoland torna a Napoli tra dolci, spettacoli e laboratori

Tra gli eventi da non perdere, torna a Napoli Chocoland, la festa del cioccolato artigianale che quest’anno avrà luogo, dal 10 al 14 febbraio, a piazza Vanvitelli. Cambia ancora location quindi la festa tanto attesa organizzata da D2 Eventi per la quale, come riportato da Fanpage nelle scorse ore, si attendono solo le “ultime autorizzazioni”.

Con tante specialità e gustose novità del settore, Chocoland torna con i suoi stand nel capoluogo campano per addolcire i palati dei più golosi. L’evento, ad ingresso gratuito, seguirà i seguenti orari: 10.00-14.00 / 16.00-20.00

Appuntamento in Via Lattea! 14 febbraio 2023 al Planetario di Città della Scienza

Il Planetario di Città della Scienza apre le porte ai suoi visitatori anche di sera!

“Per il 14 febbraio vi diamo Appuntamento in Via Lattea per vivere un’esperienza di Planetario totalmente nuova: immagini e animazioni spaziali e musica dal vivo per regalare al pubblico un emozionante viaggio nella nostra galassia e non solo” si legge sul sito.

Tre sono i momenti che caratterizzeranno la serata, organizzata in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani (UAN) e con il supporto di Euroavia e Seds Unina. Tutto il programma sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/events/917996175892670/?ref=newsfeed&locale=it_IT)

San Valentino al Pausilypon

Un evento dedicato agli innamorati durante il giorno di San Valentino da trascorrere al Parco Archeologico del Pausilypon a Napoli con una romantica visita guidata al tramonto.

Se mi ami portami al museo, San Valentino al Palazzo Reale di Napoli

Martedì 14 febbraio il Palazzo Reale di Napoli celebra l’amore offrendo a tutti i visitatori che entreranno in coppia la possibilità accedere all’Appartamento Storico con un unico biglietto.

Nell’arco della stessa giornata, come riporta il sito del Ministero della Cultura, verrà proposto ai visitatori un percorso guidato attraverso le sale di Palazzo Reale dal titolo “L’amore canta”.

Pompei, a San Valentino una visita speciale al cantiere della Casa delle Nozze d’argento

In attesa della prossima apertura della Casa delle Nozze d’argento, maestosa domus pompeiana ricca di decorazioni, il 14 febbraio per la giornata di San Valentino sarà possibile accedere con la “MyPompeii card” al cantiere di restauro in fase di completamento.

A tutti i possessori o i nuovi acquirenti dell’abbonamento saranno illustrati i dettagli di un cantiere complesso, ormai quasi al termine, che ha interessato la messa in sicurezza delle strutture, il rifacimento di tutte le coperture e il restauro degli apparati decorativi di una domus aristocratica tra le più solenni di Pompei.

I Foja a Napoli nel giorno di San Valentino

I Foja tornano ad esibirsi dal vivo a Napoli e l’appuntamento è per martedì 14 febbraio nel Teatro Bellini. Per il gruppo capitanato da Dario Sansone l’evento è importante per più motivi: con la chiusura del tour invernale iniziato con la pubblicazione dell’ultimo album ‘Miracoli e Rivoluzioni’ termina l’avventura musicale dello storico chitarrista Ennio Frongillo; inoltre, il concerto cade in un giorno speciale che coincide con il forte amore che i Foja hanno per la propria città e per i fans storici. Ci saranno diversi ospiti.

La mostra IABO 20th al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli

Il 27 gennaio, alle ore 19.00, presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli, inaugurerà la mostra IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street art/Dipinti/Installazioni/Video, promossa da DADART e dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus, a cura di Annalisa Ferraro, in collaborazione con INWARD, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto di EAV.

La mostra nasce dal desiderio e dall’esigenza di IABO di raccogliere all’interno di un unico spazio espositivo la storia dei suoi ultimi 20 anni di attività, operando una sintesi complessa, in grado di mettere in luce, in modo chiaro ed esaustivo, ricerche, tappe salienti e traguardi che hanno segnato il suo percorso artistico, senza tralasciare, invece evocandole, quelle esperienze che, prima del 2003 e nel corso degli anni successivi, hanno contribuito a rafforzare la sua potenza espressiva e le sue doti comunicative.

IABO 20th è una mostra monumentale, non solo per l’imponenza e l’importanza del luogo che la ospita, ma per il coraggio che l’artista ha dimostrato nell’ideare, sviluppare e portare a compimento un progetto espositivo ambizioso, senza il timore di utilizzare le parole giuste, “mostra antologica”, e di sperimentare all’interno di un palazzo storico, di osare in un contesto istituzionale, di invadere lo spazio per trasformarlo “in verticale e in orizzontale”.

Arriva a Napoli la mostra Van Gogh: The Immersive Experience

La grande mostra internazionale “Van Gogh: The Immersive Experience” fa tappa a Napoli dal 2 gennaio al 30 aprile, nella seicentesca Chiesa di San Potito, oggetto di recenti e importanti restauri, nel cuore del centro storico della città. La mostra multimediale, rinnovata secondo i più attuali aggiornamenti tecnologici nel campo delle mostre immersive, festeggia i 170 anni dalla nascita del geniale artista.

Il cuore dell’esposizione è una stanza in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

Bonelli Story a Napoli, un mare di storie a fumetti

“Bonelli Story, guardando Procida, un mare di storie a fumetti” con trecento opere esposte per celebrare gli 80 anni di Sergio Bonelli Editore (Bonelli Story arriva a Napoli, la mostra dall’8 dicembre a Città della Scienza).

Da Tex a Dylan Dog, passando per Zagor e Dragonero: una spettacolare esperienza ricca di oggetti rari e curiosità sulle serie che hanno fatto la storia del fumetto italiano. In più c’è una sezione speciale dedicata all’albo de “Il Commissario Ricciardi a Fumetti”.

A Mugnano la pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Pro Loco Mugnano torna con la II edizione di “Mugnano sul ghiaccio“. Venerdì 21 ottobre, alle ore 17:30, all’interno del Centro Commerciale, sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista, 300 mq di puro divertimento, resterà aperta per ben 6 mesi, fino al 16 aprile 2023, come riporta la Pro Loco.