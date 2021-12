San Salvatore Telesino baciata dalla Fortuna: vinti 100mila euro con un “5” al Superenalotto

San Salvatore Telesino: il fortunato vincitore si è aggiudicato oltre 100mila euro grazie a un “5” al Superenalotto.

La dea Fortuna ha fatto tappa a San Salvatore Telesino, cittadina con soli 3990 abitanti in provincia di Benevento: martedì 14 dicembre è stato centrato un “5” al Superenalotto.

Come riportato da “Agipronews”, la vincita che si porta a casa il fortunato vincitore è del valore di ben 100.228,58 euro.

La giocata vincente è stata convalidata in una ricevitoria in via Bagni, il luogo in cui la dea Fortuna ha deciso di fermarsi per quell’attimo vincente.