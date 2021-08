San Gregorio Armeno, verso la normalità: venerdì 27 agosto Notte bianca

San Gregorio Armeno: venerdì 27 agosto la strada dei pastori e dei presepi di Napoli si illuminerà a festa con l’apertura serale di botteghe e chiese, spettacoli e musica.

Questa estate 2021 ha certamente rappresentato quella della graduale ripartenza del turismo nella città di Napoli dopo le fasi più delicate della pandemia da Covid 19. Tra le mete più ambite dai turisti c’è San Gregorio Armeno, la strada dei pastori e dei presepi, tornata a riempirsi quasi come nel periodo natalizio.

E nella serata di venerdì 27 agosto ci sarà una vera e propria notte bianca, con le storiche botteghe artigiane che resteranno aperte fino a tarda notte, per dare la possibilità ai napoletani e ai tanti turisti di ammirare ed acquistare le innumerevoli creazioni dei maestri di quella magica strada tipicamente partenopea.

Per l’occasione, inoltre, la Basilica di San Lorenzo Maggiore resterà aperta fino a mezzanotte, con la possibilità di fare una visita guidata e gratuita all’interno della chiesa accompagnati da un frate del convento. Durante la serata l’artista Ciro Granada si diletterà, dalle ore 22.00, in una performance artistica tradizionale napoletana.

La lunga notte delle botteghe artigiane è un evento organizzato dall’associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, presieduta da Gabriele Casillo: “Le botteghe artigiane di via San Gregorio Armeno – spiega Casillo in una nota- resteranno aperte fino a tarda notte per salutare e ringraziare tutti i visitatori e le persone che hanno mostrato affetto e vicinanza nei periodi più tristi della loro storia”.