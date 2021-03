San Giuseppe Vesuviano, sorpresi mentre tentano rapina in un negozio: due arresti

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 45enne e un 28enne per tentata rapina nei confronti di un negozio di abbigliamento a San Giuseppe Vesuviano.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per tentata rapina e resistenza a p.u. un 45enne e un 28enne, entrambi già noti alle ffoo. Sono stati sorpresi da una pattuglia mentre tentavano di forzare l’ingresso di un negozio di abbigliamento in Via Passanti a San Giuseppe Vesuviano.

Erano in 4 e quando si sono accorti dei militari sono fuggiti. Due hanno fatto perdere le proprie tracce mentre gli arrestati, a bordo di un furgone, hanno provato a speronare l’auto dei Carabinieri.

Sono stati inseguiti per 5 km e, dopo aver perso il controllo del veicolo, centrato il cancello di una residenza privata. Finiti in manette, sono stati prima visitati da personale medico del 118 e poi tradotti al carcere di Poggioreale. E’ caccia ai due complici.