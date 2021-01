San Giorgio a Cremano: una strada intitolata a Diego Armando Maradona

San Giorgio a Cremano: la Giunta comunale ha approvato l’intitolazione a Diego Armando Maradona di una strada che unisce due campi di calcio. Quella partita tra il Pibe de Oro e Massimo Troisi…

San Giorgio a Cremano avrà una strada intitolata a Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi scomparso lo scorso 25 novembre a 60 anni.

Lo ha deciso la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Giorgio Zinno, la quale (come richiesto anche da vari cittadini e dall’associazione Citizens) ha scelto il tratto tra la attuale via Sandriana che si estende tra i campi sportivi Baracca e Paudice. Ne dà notizia sui social lo stesso primo cittadino sangiorgese, il quale ha sottolineato che “dopo Napoli, che gli ha intitolato lo stadio, d’accordo con l’assessore all’Urbanistica Pietro De Martino, abbiamo approvato la delibera e predisposto gli atti affinché la Prefettura, dopo l’esame della commissione preposta, possa dare il nulla osta per dedicare al più grande calciatore di tutti i tempi proprio quella porzione di territorio che comprende i due campi di calcio della città”.

Dunque, “Via Diego Armando Maradona sarà la strada che tantissimi giovani percorreranno con in tasca il sogno di diventare grandi campioni. Dopo il via libera dalla Prefettura, emergenza Covid permettendo, speriamo di poter scoprire la targa con un evento che possa coinvolgere tutta la città per celebrare ancora una volta il baluardo di una rivoluzione che ha rappresentato tanto per Napoli”.

Diego Armando Maradona e Massimo Troisi: un rapporto di stima e affetto

Tale provvedimento suggella simbolicamente anche il legame tra il Pibe de Oro e un sangiorgese doc come l’indimenticabile Massimo Troisi, grande tifoso del Napoli e legato a Diego da un rapporto di immensa stima e affetto. Un’amicizia più volte dimostrata nei sette anni del campione argentino all’ombra del Vesuvio, come quando, tra una risata e l’altra, giocarono l’uno contro l’altro in una partita di beneficenza allo stadio San Paolo.