San Carlo Digital Opera House, la prima piattaforma on line di un Teatro d’Opera in Italia

Presentata questa mattina in conferenza stampa nel Foyer del Teatro San Carlo il nuovo progetto denominato DIGITAL OPERA HOUSE; la prima piattaforma on line di un Teatro d’Opera in Italia.

Alla presenza del Direttore Generale delle Politiche culturali della Regione Campania Rosanna Romano, del Sovrintendente del Teatro San Carlo Stéphane Lissner, del chief officer di TIM Federico Rigoni e del rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito, il Teatro di San Carlo ha presentato ufficialmente alla stampa il progetto che darà vita alla prima piattaforma on line di un Teatro d’Opera in Italia: “San Carlo Digital Opera House”, grazie al sostegno della Regione Campania e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e a TIM che realizzerà l’infrastruttura tecnologica e renderà disponibili i contenuti.

Il “San Carlo Digital Opera House” sarà dunque una piattaforma di servizi per la produzione, la lavorazione e la distribuzione di video in modalità live e on demand (VOD), in qualità broadcast 4k per la produzione e FULL HD per la distribuzione, che prevederà anche la realizzazione di un portale web e di app necessarie alla presentazione, fruizione e acquisto dei contenuti.

Si potrà infatti accedere tramite smart TV, computer, smartphone, tablet, e consentirà al Teatro di San Carlo di fare anche produzione e diventare un nuovo luogo di espressione e creazione “digitale” in grado di coinvolgere il pubblico di tutto il mondo, non solo appassionati e melomani ma anche coloro che non frequentano abitualmente il teatro per vari motivi.

“La Regione sostiene questo importante progetto del Teatro di San Carlo teso alla fruizione della cultura in ambiente digitale, soprattutto per l’alta valenza sociale dell’iniziativa, che ha come linea guida l’inclusività e il raggiungimento del più alto numero di partecipanti possibile. – afferma il Direttore Generale delle Politiche culturali della Regione Campania Rosanna Romano – perché la nostra mission è promuovere la diffusione del patrimonio culturale e artistico regionale nel panorama nazionale e internazionale”.

La gara d’appalto per la progettazione e la realizzazione della “San Carlo Digital Opera House” è stata assegnata a TIM e ha come driver principale per lo sviluppo della soluzione quello dell’assoluta eccellenza della qualità e dell’affidabilità dei prodotti proposti.

In particolare, l’oggetto riguarda da una parte la fornitura, l’installazione e la configurazione di un sistema di telecamere di qualità broadcast completo di controllo camera robotizzato e ottiche specifiche per le riprese ad altissima risoluzione in condizioni di scarsa luminosità, nonché telecamere PTZ 4K, di un banco regia con mixer video e audio di ultima generazione e di un impianto di ripresa audio sul palco; e dall’altra la realizzazione del portale web dedicato, che consentirà agli spettatori di registrarsi e fruire degli eventi, e dell’applicazione per la presentazione, fruizione e acquisto dei contenuti per la cosiddetta “Piattaforma dei servizi”.

Saranno così possibili modalità innovative di fruizione come il multiview e il mosaico che consentono di visualizzare diverse inquadrature di uno stesso evento, vederle in contemporanea o scegliere. L’obiettivo di questa soluzione tecnologia è amplificare il live, valorizzando ed espandendo l’esperienza teatrale. Il sistema dovrà essere predisposto anche per future integrazioni, garantendo anche la distribuzione in 4k.

“Siamo molto contenti di essere al fianco del Teatro di San Carlo in questo progetto innovativo e di grande valenza sociale per l’Italia e non solo”, ha dichiarato Federico Rigoni, Chief Revenue Officer di TIM. “Siamo convinti che grazie a questa partnership dimostreremo sul campo come la tecnologia possa avere un ruolo centrale nella diffusione e fruizione dei contenuti culturali garantendo un’esperienza nuova e ricca a un pubblico sempre più ampio”.

Sarà prevista inoltre anche un’attività di formazione, in collaborazione con il nuovissimo e prestigioso Complesso Universitario San Giovanni dell’Università Federico II, per l’utilizzo della strumentazione e della piattaforma di editing video.

“La Federico II mette a disposizione le proprie competenze per sostenere un’iniziativa importante – afferma il Rettore Matteo Lorito – quella di portare nelle case di tutti l’arte e la bellezza del Teatro di San Carlo, attraverso un sistema di alta tecnologia. Il rapporto con il territorio e con altri Enti è parte della nostra mission. Siamo lieti di interagire con il San Carlo, con la Regione che sostiene il Massimo napoletano, per la realizzazione di un progetto per il bene comune, in modo particolare in questo difficile periodo di pandemia”.

“Le tecnologie digitali sono un alleato formidabile della cultura – afferma Luigi Nicolais, presidente di Campania Digital Innovation Hub – perché non solo consentono di moltiplicare e personalizzare canali di comunicazione, ma consentono di inventarne di nuovi, più adeguati a esigenze espressive anche così intense e peculiari come quelle che possono nascere da un luogo per molti versi magico come il Massimo napoletano. Il ‘San Carlo Digital Opera House’ è un autentico traino per la cultura partenopea e italiana nel mondo”.

Il Massimo napoletano aprirà dunque a nuovi percorsi creativi per filmmakers, fotografi, artisti, filosofi, scrittori, visual artists, che avranno a disposizione un nuovo spazio per opere originali ispirate alla storia del Teatro San Carlo. Sarà possibile inoltre trasmettere on line non solo spettacoli in streaming, che andranno ad affiancarsi all’attività dal vivo del Teatro e a creare un archivio digitale, ma anche incontri, interviste con artisti, documentari e contenuti educational.

Naturalmente con questa interessante iniziativa non si vuole assolutamente eliminare lo spettacolo dal vivo che resta una delle attrazioni più belle e magiche per l’opera lirica, con questa nuova iniziativa, il San Carlo ha creato un secondo palcoscenico virtuale che completerà gli spettacoli e i concerti della piattaforma primaria, cioè quella riservata al pubblico di sala.

“L’esperimento che abbiamo fatto con lo Streaming di “Cavalleria rusticana” e il “Gala Mozart Belcanto” in collaborazione con Facebook, che ha visto per la prima volta un Teatro Lirico esprimersi con una produzione live visibile in tutto il mondo – afferma Stéphane Lissner Sovrintendente del Teatro San Carlo– ci ha resi orgogliosi e ci ha dato lo sprone a continuare su questa strada, quindi a migliorare la tecnologia e adeguare i mezzi di comunicazione aprendo al digitale e abbracciando così un nuovo pubblico.

Una iniziativa che andrà avanti anche quando avremo superato questo periodo difficile della pandemia e che affiancherà lo spettacolo dal vivo”.

Il Teatro di San Carlo compie dunque con “San Carlo Digital Opera House” un nuovo passo in avanti nella diffusione della cultura italiana nel mondo, puntando su nuove forme di fruizione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale che è sempre in continua crescita, favorendo lo sviluppo e la diffusione di una delle più grandi e complete forme d’arte che noi conosciamo: l’Opera Lirica.