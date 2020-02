Meteorismo: sintomi, cause e terapie. 6 consigli utili

Meteorismo: Quando la pancia è gonfia come un pallone dopo un pasto, non si tratta di pienezza ma di una distensione addominale, a causa di cibi che tendono a fermentare producendo dei gas. Cosa sapere e consigli utili.

All’origine può esserci un problema di meteorismo ed irritabilità, sintomi gastro-intestinali, indotto dalla presenza eccessiva di azoto, ossigeno, idrogeno, monossido di carbonio e metano, che normalmente sono presenti nell’intestino. L’eccesso di gas può accompagnarsi ad eruttazioni, flatulenza, diarrea e anche stipsi, determinando così la sindrome dell’intestino irritabile.

Che cos’è il meteorismo?

Meteorismus deriva dal greco meteoros, che vuol dire appunto sollevare, dovuto ad un accumulo di gas, che, risale nel tratto gastro-intestinale, causando un fastidioso gonfiore. La pancia gonfia interessa prima la zona dello stomaco, un disturbo spesso associato al pasto ( dispepsia) con aerofagia grazie ai gas che entrano nell’organismo durante il pasto con la deglutizione e che si producono con le reazioni biochimiche e con la fermentazione batterica intestinale.

Escono dall’organismo una volta assorbiti dalla parete intestinale, per escrezione respiratoria e per evacuazione. Invece il loro transito prolungato porta alla costipazione, quando è coinvolto il tratto digestivo inferiore che tramite la peristalsi, mette in movimento, insieme al materiale fecale tutti i gas prodotti, in modo da evacuare l’eccesso di essi. In alcuni pazienti vi è un rallentamento della propulsione, con presenza di stitichezza e formazione di sacche gassose.

Le cause del meteorismo possono essere di varia natura:

natura psicosomatica, ovvero comprende gli effetti negativi che la psiche, la mente, produce sul corpo

Le emozioni negative, come il risentimento e la preoccupazione possono mantenere il sistema nervoso autonomo (sistema simpatico) in uno stato di eccitazione e il corpo in una condizione di emergenza continua, a volte per un tempo più lungo di quello che l’organismo è in grado di sopportare

I pensieri troppo angosciosi per esempio possono mantenere il sistema nervoso autonomo in uno stato continuo di attivazione e provocare danni agli organi più deboli gastrite psicosomatica e colite spastica

tachicardia, cardiopatia ischemica, ipertensione

asma bronchiale

psoriasi, l’acne, la dermatite psicosomatica e l’orticaria

la secchezza della cute e delle mucose

cefalea, i crampi muscolari e il torcicollo

la fibromialgia e l’artrite

intolleranze alimentari (alcuni tipi di intolleranza come quella al glutine e quella al lattosio

Gli alimenti che talvolta sono responsabili della produzione di gas sono:

fagioli e legumi

frutta e verdura

cereali integrali

dolci e alimenti ricchi in zuccheri semplici

bevande gassate ricche di anidride carbonica

consumo i pasti frettolosamente

bere usando una cannuccia

masticare gomme

succhiare caramelle e parlare mentre si mangia

Meteorismo, 6 consigli utili: