Inquinamento nelle città: Come difendersi dallo smog in casa

Ricercatori universitari dei centri UCSC di Milano, Brescia, Piacenza e Roma raccomandano attenzioni anti-smog. Ecco alcuni consigli per contrastare l’inquinamento in casa.

Nelle giornate ove sussiste una stabilità atmosferica, siamo ritornati a preoccuparci per le eccessive concentrazioni di inquinamento dell’aria in città. È importante per la nostra salute, conoscere quali sono le sostanze nocive e dove si nascondono: spesso gli spazi della nostra casa diventano non salubri e contengono miliardi di molecole dannose per la salute.

Lo smog cittadino una volta penetrato nell’abitazione ne resta intrappolato aumentando la concentrazione negativa. Lo smog e l’inquinamento domestico mettono a rischio la salute: arriva dai ricercatori dell’ Università Cattolica

Le raccomandazioni sono scaturite dal progetto d’Ateneo ANAPNOI che ha coinvolto due gruppi di ricerca in Fisica Ambientale e Fisica della Materia del Dipartimento di Matematica e Fisica di Brescia, la Facoltà di Sociologia di Milano, di Scienze agrarie, alimentari e ambientali di Piacenza e Farmacologia e Igiene, della Facoltà di Medicina e chirurgia – Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.

Vediamo insieme alcuni consigli per difenderci dall’inquinamento

Le nostre case sono quindi a rischio, spesso insalubri ma bastano alcuni accorgimenti per rendere decisamente l’aria più respirabile.

La polvere è il nemico più ostinato, si accumula su mobili e oggetti e contiene acari e tantissime sostanze dannose. Arieggiare la casa in continuazione non è sufficiente e d’inverno si tende a ridurre i tempi di apertura delle finestre. Le strade sono piene di traffico e dall’esterno entra lo smog. Un buon modo è l’uso di aspirapolvere dotati di un filtro antiparticolato ad alta efficienza (Hepa).

Controllare che la temperatura e l’umidità dell’aria non siano eccessivamente elevate né basse

