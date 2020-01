Influenza 2020: Come ridurre il rischio di contagio del virus influenzale

Ogni anno, nell’Unione Europea, 50 milioni di persone contraggono il virus dell’influenza e si stima che tra 15.000 e 70.000 muoiano per cause associate.

A fare il punto è la Settimana per la consapevolezza dell’influenza, una campagna di comunicazione promossa dalla Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che mira ad aumentare la diffusione della vaccinazione nelle persone più a rischio.

L’influenza è una malattia infettiva debilitante, un’infezione virale delle vie respiratorie causata da virus appartenenti al genere Orthomixovirus, che provocano infezioni alle vie aeree, bocca, naso e polmoni, che non va mai sottovalutata la cui gravità dipente soprattutto dallo stato di salute dell’ammalato. Si presenta con febbre, dolori muscolari e articolari, congestione nasale, mal di testa, mal di gola, febbre improvvisa dai 38° in su che dura dai 3-4 giorni, disturbi gastrointestinali, vomito e diarrea. Ogni anno sono migliaia le persone colpite dall’ influenza, soprattutto i bambini, e spesso causata da un sistema immunitario ancora in costruzione e poca solidità, esposizione a virus e batteri in luoghi chiusi come la scuola. L’uomo viene infettato soprattutto da virus influenzali di tipo A e B, che differiscono tra loro essenzialmente per le caratteristiche delle proteine presenti sul loro involucro esterno.

Entrambi i tipi mutano con molta facilità e mutano di anno in anno le proprie caratteristiche e risultando ogni volta “sconosciuti” per il sistema immunitario. E’ giusto per sfatare un po’ di leggende metropolitane, l’influenza non implica disturbi gastro-intestinali. Se si manifestano è perché “si è preso un virus gastro-intestinale” che va a sommarsi a quello influenzale.

I sintomi dell’influenza 2020 sono di solito gli stessi degli anni precedenti, e di solito raggiunge il picco più alto tra Natale e fine gennaio grazie alle temperature variabili che contribuiscono al contagio.

Per ridurre il rischio di contagio del virus influenzale, bisogna osservare alcune norme igieniche fondamentali per prevenirla come:

Non usare posate e bicchieri di altre persone

Cercare di stare lontano da persone raffreddate o che tossiscono a causa delle centinaia di micro goccioline che si propagano durante uno starnuto

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone

Dormire almeno per 7-8 ore

Proteggersi dagli sbalzi di temperatura da luoghi caldi a freddi

Un’alimentazione ricca di frutta colorata e verdura, ricca di vitamine e Sali minerali

Un’ alimentazione sana influisce in maniera positiva sul sistema immunitario, con cibi che ci difendono dagli attacchi virali, perché sono ricchi di micronutrienti, fondamentali per la salute.

Alcuni alimenti consigliati