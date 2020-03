Farmaci anti-coronavirus, potrà prescriverli il medico di famiglia

L’Agenzia del farmaco ha approvato come farmaci anti-coronavirus, per l’uso domiciliare, degli antimalarici e degli antivirali utilizzati contro l’Aids.

Farmaci anti-Coronavirus approvati dall’Aifa per curarsi a casa quando ancora le condizioni del paziente non sono particolarmente compromesse. Chi è contagiato grazie al via libera dell’Aifa, l’Agenzia del farmaco, potrà utilizzare antimalarici e antivirali usati contro l’Aids, rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Sarà necessario, per cominciare la cura, la prescrizione medica.

La determina dell’Aifa che autorizza in Italia l’uso di questi farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e riguarda i farmaci antimalarici clorochina e idrossiclorochina e gli antivirali usati contro l’Aids lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir «per il trattamento anche in regime domiciliare dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV».

L’efficacia dei farmaci

In attesa di una terapia efficace e sicura ad hoc per contrastare il Covid 19 sono diverse le sperimentazioni di farmaci nati per altre indicazioni ma che stanno mostrando una certa efficacia nel trattamento dei pazienti positivi al coronavirus. È il caso degli antivirali anti Aids che secondo i protocolli attualmente in uso presso i principali centri clinici ma anche le più recenti linee guida Simit Lombardia mostrerebbero una certa efficacia se utilizzati nelle fasi più precoci e in pazienti meno compromessi e affetti da infezione da Coronavirus.

Qualche dubbio in più riguarda l’utilizzo degli antimalari come ha sottolineato il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini che parla di possibili «rischi» legati agli effetti collaterali ed è quindi «necessaria maggiore cautela rispetto ad un uso di massa». I farmaci dovranno essere dispensati dalle farmacie ospedaliere, ed «è fatto obbligo alla struttura prescrittrice di trasmettere tempestivamente all’area pre-autorizzazione dell’Aifa i dati relativi ai pazienti trattati». Ma è stato lo stesso dg dell’Aifa Magrini, dopo la richiesta avanzata dall’Ordine dei medici (Fnomceo), ad annunciare che nei prossimi giorni arriverà il via libera alla possibilità per i medici di famiglia di prescrivere queste terapie anti-Coronavirus.