Covid-19: Il racconto di Mara operatrice sanitaria del Sacco di Milano

L’ospedale Sacco di Milano è in continua emergenza sanitaria per Covid-19. Medici e operatori sanitari sono in prima linea con la paura di ammalarsi. Mara De Angeli racconta la sua esperienza.

L’ospedale Sacco di Milano è in difficoltà. E’ il centro di riferimento per le emergenze epidemiologiche e gravi patologie infettive e ogni giorno accoglie i pazienti positivi al Covid-19. Con lo Spallanzani di Roma e il Cotugno di Napoli rappresenta un riferimento importante in questa fase di emergenza che ha coinvolto tutto il territorio nazionale. Ma in questi giorni il Sacco, come tanti altri ospedali lombardi, è al collasso con tantissimi ricoveri giornalieri.

Mara De Angeli è un’infermiera del reparto di Emodinamica dell’ospedale Sacco di Milano e racconta la sua vita vissuta in questi giorni di emergenza nazionale.

“Ieri avevano 23 pazienti intubati, purtroppo due li abbiamo persi. L’ospedale Luigi Sacco di Milano che accoglie i malati Covid-19 è stato riorganizzato dal Direttore Sanitario e dalla Dirigenza Infermieristica. E’ stata allestita una sala di Emodinamica per curare gli infarti dei malati Covid-19, e qui lavoro io. Alcuni dei colleghi sono stati spostati in rianimazione oppure al reparto infettivi per gestire l’attuale emergenza. I pazienti aumentano e purtroppo iniziano ad essere contagiati medici e infermieri per le scarse protezioni iniziali e per reparti non allestiti adeguatamente per accogliere i pazienti infetti. In questi giorni siamo stati dotati di protezioni adeguate sia medici che infermieri”. – spiega Mara – “Il personale è poco e gli ammalati aumenteranno. Ci hanno bloccato le ferie. Oggi lavoro in emodinamica ma è possibile che possa essere trasferita in qualche altro reparto per esigenze urgenti. Ho sentito che potrebbero trasferirci per aiutare altri ospedali in zona oppure è possibile una divisione delle risorse come è successo per alcuni miei colleghi”.

Mara hai paura?

“Ho paura di ammalarmi? Si! Ho paura di esporre la famiglia a questo rischio. Purtroppo non a tutti i sanitari è permesso di fare il tampone e viviamo con l’angoscia di essere positivi e trasmettere il virus. A casa mia è complicato stare a distanza oltre a mio marito ho quattro figli e un cane. Niente baci e abbracci. Cambio spesso la mascherina che indosso h 24. Lavo spesso le mani e sanifico la casa più volte al giorno. Ho due genitori anziani entrambi con patologie anche abbastanza gravi. Sono figlia unica e hanno bisogno di assistenza. Sono molto stanca e quando torno a casa devo pure seguire i figli con i compiti e le classi virtuali visto che sono a casa con le scuole chiuse”.

Chi sono i tuoi colleghi che lavorano nel reparto di emodinamica?

“I miei colleghi, che vivono la mia stessa situazione, la caposala Ilaria Pedrotti della rianimazione che al momento gestisce 70 infermieri che arrivano da diversi reparti. Paola Speri, caposala di un piano reparto Infettivi e coordina il primo accesso pazienti Covid-19 e la caposala di emodinamica Susy Fatticci e la caposala di cardiologia direttamente collegata a noi Elena Malerba”.

Altri miei colleghi di emodinamica sono: Simona Pranzo, Anna Visentin, Gianluca Piaser (collegha e attivo con il sindacato per una maggiore tutela) Calogero Giunta, Salvatore Pira, Vincenzo Vanzulli, Davide Sirugo. Poi ci sono Eva Trevisole, Consiglia Altomare, Margherita Verardo, che lavorano in Elettrofisiologia ma saranno forse spostate per tale emergenza in un altro reparto per dare supporto ai nuovi ricoverati. I nostri pazienti sono curati anche dalle nostre OSS Maglione Veronica e Gabriella Panizut”.

Presto sarà aperto il nuovo ospedale, servirà ad alleviare le difficoltà del Sacco?

“Sì lo speriamo tutti. E’ stato realizzato al Portello e zona Expo Fiera. Ci saranno circa 600 posti disponibili con terapie intensive e sub intensive”.

Come si previene il contagio per chi lavora in ospedale?

“Noi abbiamo fatto corsi di vestizione e svestizione con camici idrorepellenti e tute bianche tyvek, con guanti in pelle, visiera, calzari e mascherine ffp2 per coprirsi adeguatamente. Abbiamo mascherine chirurgiche, ma ancora poche mascherine ffp2. Inoltre abbiamo fatto un corso cpap per far respirare i pazienti prima di essere collegati al respiratore”.

Quali sono le vostre emergenze?

“Oggi siamo qui in emodinamica in attesa di un probabile paziente Covid-19 per una coronarografia. Siamo un po’ come i pompieri, sono chiamati quando scoppia un incendio. C’è tanto stress ogni giorno soprattutto nel vedere colleghi che lavorano in terapia intensiva e sono esposti al rischio. Ci sentiamo in colpa e vorremmo essere di aiuto ancora di più. Due colleghe, Cinzia Bogani e Chiara Bossi, sono state trasferite in rianimazione. Abbiamo scritto un protocollo per cautelarci in procedura”. Questa settimana sapremo se ci mandano in forze all’ospedale di Legnano per aiutare i chirurghi vascolari e cardiochirurghi”.

“Si mangia in emodinamica portando il pranzo da casa. Rispettiamo il metro di distanza senza mai togliere la cuffia, occhiali e la mascherina la spostiamo leggermente”.

Mara qual è il tuo messaggio?

“Restate a casa! L’unico modo per aiutarci e sconfiggere il Covid-19 è quello di restare a casa. Solo così possiamo superare questo momento difficile”.

Quello che il personale sanitario sta vivendo in questo periodo di emergenza è pazzesco: non c’è solo stanchezza per i turni raddoppiati, i solchi delle mascherine sugli zigomi, le mani scartavetrate dai mille lavaggi. C’è angoscia, inquietudine, sofferenza, paura. Il rischio è che tutti loro esauriscano le risorse, fisiche, psichiche ed emotive, assai prima che queste risorse possano essere ripristinate.

A tutti loro, a questi “angeli”, non ci resta che dire ‘grazie… andrà tutto bene’!