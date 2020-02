Coronavirus, tende al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per i casi sospetti

All’esterno del Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo sono state montate alcune tende per creare percorsi separati dove controllare i casi sospetti di coronavirus.

Pur tenendo ben presente che in Campania non è stato registrato alcun caso di coronavirus, è bene, come sottolineato dalle autorità a più riprese, essere preparati a tutto. Ecco perché all’esterno del Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli sono state allestite alcune tende dalla Protezione civile, dove poter far pervenire e controllare i casi sospetti. Al momento sono stati oltre 100 i tamponi inviati all’ospedale Cotugno.