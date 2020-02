Asl Napoli 1: Il 24 febbraio 2020 nuovo incontro “Star bene in menopausa”

“Star bene in menopausa”, incontri mensili nell’ambito della Campagna Prevenzione Donna organizzati dal Consultorio Familiare del Distretto 24 dell’Asl Napoli 1.

Il Consultorio Familiare del Distretto 24 dell’Asl Napoli 1 organizza varie attività di informazione e prevenzione. Il progetto che sta riscuotendo maggiore riscontro è “Star bene in menopausa”. E’ un gruppo nato nell’ambito della Campagna Prevenzione Donna, per informare e sostenere la donna nella fase della menopausa. Gli incontri si tengono in date prestabilite una volta al mese presso il Consultorio Materno-Infantile del C.so V. Emanuele n. 690. Il prossimo appuntamento del ‘Gruppo menopausa’ si terrà lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 9.30.

L’obiettivo del Gruppo Menopausa è sostenere al meglio la donna in questa fase molto delicata della sua vita in tutti gli aspetti che la coinvolgono: psicologica, sessuale e fisica.

Il progetto è organizzato dal responsabile del Consultorio materno-infantile del Distretto 24, dott. Gianfranco D’Ercole, con la partecipazione di vari specialisti: psicologo, ginecologo, fisiatra, senologo, cardiologo. Ogni figura professionale illustra le patologie che possono essere riscontrate in menopausa e rispondono alle domande delle signore che partecipano con entusiasmo. Le figure professionali si alternano negli incontri e ogni volta viene affrontato un aspetto della menopausa. Nel gruppo che si è tenuto il mese di gennaio sono stati trattati due temi molto importanti: Tumore al seno, prevenzione e falsi pregiudizi; la psicologa ha illustrato alcuni aspetti positivi della menopausa.

La menopausa è un periodo fisiologico della vita di ogni donna, che spesso porta con sé una serie di cambiamenti che coinvolgono non solo la sfera fisica, ma anche quella psichica, sociale e affettiva. Una fase della vita che può essere affrontata agevolmente, adottando non solo un corretto stile di vita, ma sottoponendosi anche a una serie di controlli utili a prevenire difficoltà e patologie.

Il prossimo incontro si terrà il lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 9,30 presso il Consultorio Materno-Infantile del C.so V. Emanuele n. 690 e saranno trattati i seguenti argomenti: Disturbi metabolici in menopausa; atrofia vulvo vaginale; tecniche di rilassamento progressivo.

Comunichiamo inoltre che per le donne lavoratrici è possibile richiedere l’attestato per giustificare l’assenza al lavoro.