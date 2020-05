Asl Napoli 1 Centro, le novità sull’accesso allo sportello “Anagrafe Assistiti” di Bagnoli-Fuorigrotta

Importante avviso sulle novità per ridurre al massimo l’accesso alle postazioni “Anagrafe Assistiti” dell’Asl Napoli 1 Centro del distretto Bagnoli-Fuorigrotta.

Con riferimento alla vigente normativa che prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Asl Napoli 1 Centro, distretto 25 Bagnoli-Fuorigrotta (Poliambulatorio di via D. Winspeare 67) comunica che per ridurre al massimo l’accesso alle postazioni “Anagrafe Assistiti”, l’interessato potrà scrivere alla mail ufficioanagrafe.ds25@aslnapoli1centro.it con esplicita richiesta, accludendo scansione di un documento di riconoscimento fronte/retro o contattare il numero 081/2548154, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.45, dove un operatore prenderà in carico le richieste evadendole nel giro di 48 ore.

Le operazioni cui si fa riferimento nel comunicato dell’Azienda Sanitaria Locale sono:

Prima iscrizione per nuovi nati con scelta pediatra;

Cambio del medico;

Prima iscrizione di cittadini provenienti da altre Asl;

Richieste di attestati di revoca per iscrizione in altre Asl;

Richieste duplicato Tessera Sanitaria Europa;

Esenzioni ticket per patologia ed invalidità.

Viene ricordato, inoltre, che le esenzioni per età/reddito sono prorogate al 30/06/2020.