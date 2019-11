“Aestetica”, si è conclusa la fiera dell’estetica con grande successo di visitatori

Aestetica, 5 padiglioni (12 mila metri di esposizione) in cui si è potuto ammirare tutto il mondo per la cura e il benessere del corpo.

di Rossella D’Ambrosio – Si è conclusa lunedì a Napoli presso il centro fieristico “Mostra d’Oltremare” la XXIII edizione di “Aestetica”, la fiera dedicata alla bellezza e al wellness. “I want you… for Aestetica Beauty” il concept che ha racchiuso 190 aziende leader nel settore.

5 padiglioni (12 mila metri di esposizione) in cui si è potuto ammirare tutto ciò in cui è racchiuso il settore per il benessere del corpo. I 3 giorni (9-10-11 Novembre) si sono svolti alternando, oltre all’esposizione, momenti di spettacolo, dimostrazioni di make up tra cui il protagonista Antonio Ciaramella truccatore di miss Italia che ha eseguito una performance di trucco a Carolina Stramare, miss Italia 2019, e momenti musicali (sul palco centrale della sala show, si sono esibiti il duo partenopeo gli “Armonika”).

Sempre sul palco centrale della sala show si è tenuto il corso di alta formazione “Marketing e comunicazione del settore estetico”, presentato da Francesco Facchinetti. Tantissimi i prodotti e tecniche innovative presentate soprattutto nel campo della “nail art” a cui è stata dedicata un ampia esposizione.

Ampio spazio anche al mondo dell’epilazione definitiva con laser e luce pulsata, tecnica questa che sembra essere la nuova prospettiva del futuro per una soluzione “quasi” definitiva. Uno zoom al campo della barberia: figura “quella del barbiere” ormai rivoluzionata che sembra essere diventato negli ultimi tempi un vero e proprio “image curator man”. Ma se il detto dice “di ogni riccio un capriccio” ad Aestetica, ricci, onde, boccoli, e chignon sono stati i veri protagonisti della fiera.

Un’atmosfera insomma quasi “magica” che ha regalato ad ogni visitatore, soprattutto donne, il sogno di sentirsi coccolate e curate ad ogni occasione.

Appuntamento alla prossima edizione!