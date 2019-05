A Napoli #ReumaDays per la lotta alle malattie reumatiche. Visite gratuite

La Campagna Nazionale #REUMADAYS 2019 fa tappa a Napoli. Medici specialisti Reumatologi incontrano i cittadini a Piazza Dante.

#ReumaDays è a Napoli il 13 e 14 maggio. La SIR incontra i cittadini è stata la Campagna per la lotta alle malattie reumatiche che per la prima volta ha permesso a SIR di incontrare i cittadini nelle piazze italiane al fine di aumentare la conoscenza su queste malattie attraverso un vero e proprio tour in tutta Italia.

Oggi e domani sarà presente un info-point in Piazza Dante con medici specialisti Reumatologi della SIR a disposizione per tutti coloro che richiederanno informazione e prevenzione contro patologie molto serie e potenzialmente invalidanti quali artrite reumatoide, spondilite, artrite psoriasica o reumatismi extra-articolari. L’evento di Napoli è stato organizzato dalla Professoressa Giovanna Cuomo Reumatologia del Policlinico.

Presso l’info-point, allestito in Piazza Dante a Napoli, i cittadini possono partecipare a lezioni di salute e a tavole rotonde tenute da medici e da rappresentanti dei pazienti che hanno coinvolto anche scolaresche e centri anziani. Inoltre è possibile dialogare individualmente con gli esperti e ricevere materiale informativo tra cui l’opuscolo, realizzato dalla SIR, su come prevenire e affrontare le malattie reumatiche.

Programma info-point Piazza Dante – Napoli

13-14 MAGGIO 2019

ORE 10.00 – 18.00

Durante i due giorni saranno presenti Reumatologi universitari (Università degli Studi di Napoli Federico II e Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Reumatologi ospedalieri, Reumatologi ambulatoriali, e giovani specialisti che daranno un valido apporto alla campagna e saranno a disposizione a divulgare informazioni relative alle malattie reumatologiche.

Saranno affrontati i seguenti argomenti:

– terapia del dolore

– gravidanze e malattie reumatologiche

– artrite reumatoide

– artrite psoriasica

– patologie reumatiche dell’anziano

– osteoporosi

– fenomeno di Raynaud

– fisioterapia

– dolore lombare infiammatorio

– gotta

Grazie alle associazioni dei pazienti saranno organizzate tavole rotonde durante le quali è possibile discutere di rapporto medico-paziente, stili di vita relativi all’apporto nutrizionale, esercizi fisici, patologie del cavo orale.

Saranno inoltre disponibili due pediatre che si occupano di reumatologia che prenderanno parte a una tavola rotonda sulla transizione pediatrica-adulto. Verrà eseguito esame capillaroscopico gratuitamente.

Sarà messo a disposizione dei pazienti elenco dei Reumatologi territoriali di tutta la Campania.

Lunedì 13 maggio I pazienti incontrano i medici

Ore 10.00 Il fenomeno di Raynaud: come riconoscerlo e come affrontarlo – Prof.ssa Giovanna Cuomo

Ore 11.00 Osteoporosi: quale specialista bisogna consultare – Prof. Antonio Del Puente

Ore 12.00 La lombalgia infiammatoria – Dott.ssa Virginia D’Abrosca

Ore 13.00 Gestione del dolore nelle malattie reumatiche – Dott. Attilio Calvanese

Ore 13.30 Tavola rotonda “La fibromialgia: segni e sintomi” – Gli specialisti rispondono

Ore 15.00 Tavola rotonda “Dalla comunicazione della diagnosi in età

pediatrica/adolescenziale alla transizione” – Prof.ssa Alma Olivieri – Prof.ssa Maria

Alessio. Introduce Dott. Pietro Catera, Presidente ACMAR (Associazione Campana

Malati Reumatici)

Ore 16.00 Esercizi di riabilitazione nelle malattie reumatologiche – Dott. Nicola Pappone

Ore 16.30 La donna in età post-menopausale e malattie reumatologiche – Dott.ssa Anna Parisi

Ore 17.00 Il ruolo del podologo in reumatologia – Dott. Antonio Pacilio

Ore 17.30 Testimonianze dei pazienti

Sarà disponibile postazione per esame capillaroscopico

Martedì 14 maggio I pazienti incontrano i medici

Ore 10.00 Patologie di confine tra reumatologia e dermatologia – Prof. Raffaele Scarpa

Ore 11.00 Interessamento del sistema vascolare in corso di malattie rematiche – Dott.ssa

Patrizia Amato

Ore 12.00 Tavola rotonda AMAREC (Associazione Malati Reumatici Campania ONLUS) scende in piazza “Gli stili di vita in reumatologia: l’esercizio fisico, l’importanza

dell’alimentazione”. Facciamo il punto della situazione su alimentazione e

infiammazione, patologie del cavo orale

Ore 14.00 Tavola rotonda “Gravidanza e malattie reumatologiche. Farmaci biologici e donne in età fertile” – Gli specialisti rispondono

Ore 15.00 Tavola rotonda “Patologie dell’anziano: l’artrosi, la condrocalcinosi, la polimialgia

reumatica” – Gli specialisti rispondono

Ore 16.00 Comorbidità in reumatologia dalle malattie infiammatorie intestinali (IBD) alle uveiti – Prof. Francesco Ciccia

Ore 16.30 Segni e sintomi precoci per riconoscere l’artrite reumatoide – Dott. Enrico Tirri

Ore 17.00 La gotta: segni e sintomi e terapia – Dott.ssa Luisa Costa

Ore 17.30 Testimonianze dei pazienti

Sarà disponibile postazione per esame capillaroscopico

L’obiettivo principale è stato quello di aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza sulle oltre 150 malattie reumatiche che colpiscono più di 5 milioni di italiani d’ogni fascia d’età. Si tratta peraltro di patologie destinate ad aumentare di pari passo con il crescere dell’età media della popolazione del nostro Paese.

Con il patrocinio di Ministero della Salute