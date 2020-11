Salerno, accolto l’invito di De Luca: nei weekend chiusi lungomare e villa comunale

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura per ogni sabato e domenica, fino al 3 dicembre, del lungomare della città e della villa comunale.

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha disposto la chiusura per ogni sabato e domenica, fino al 3 dicembre, del lungomare della città (con annessa spiaggia di Santa Teresa) e della villa comunale. Il primo cittadino, quindi, è stato il primo a raccogliere l’appello lanciato oggi dal governatore campano Vincenzo De Luca.

Salerno accoglie l’appello di De Luca.

Intanto oggi pomeriggio a Salerno nell’incontro con il prefetto nel corso di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, si discuterà di queste misure. L’obiettivo è “concordare le azioni da mettere in campo per garantire il rispetto di quanto previsto per il contenimento della pandemia, ovvero l’uso della mascherina, il distanziamento e la sicurezza nelle zone perimetrate e chiuse oltre che per il controllo e il rispetto del divieto di circolazione dopo le 22” spiega Vincenzo Napoli.