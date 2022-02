Salerno, presunta corruzione: arrestato un ex procuratore

Operazione dei Carabinieri del Ros: tra le 5 persone agli arresti domiciliari per presunta corruzione anche un avvocato e 3 imprenditori.

5 persone agli arresti domiciliari nell’ambito di una misura eseguita dai carabinieri del Ros di Napoli. Coinvolto un ex sostituto procuratore di Salerno, R.P., ai domiciliari insieme alla compagna, l’avvocato M.G.G.

In esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, sono stati arrestati anche 3 imprenditori, F.V., U. I. e F. L.

Gli indagati sono indiziati per vari reati, ovvero corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.