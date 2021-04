Salerno, occupano una casa sfitta per drogarsi: blitz dei Carabinieri

Cronaca di Salerno: blitz dei Carabinieri in un appartamento nel Centro storico contro il traffico e il consumo di droga. Ieri 28 condanne nel clan Persico.

Blitz antidroga dei Carabinieri in un appartamento in via Guarna, nel centro storico di Salerno. I militari hanno fatto irruzione in un appartamento occupato, trovando un 23enne di Eboli, già noto alle forze dell’ordine, in possesso di hashish e cocaina per uso personale, più una pistola giocattolo.

Molto probabilmente, la casa occupata (poi restituita ai proprietari) era destinata all’uso di droga. Nel corso di servizi di controllo e perlustrazione della zona, sono stati anche segnalate alla Prefettura quali assuntori altre tre persone, in possesso di modiche quantità di hashish.

Proprio nella giornata di ieri, mercoledì 14 aprile, c’è stata la sentenza di condanna per ben 28 esponenti del clan Persico che gestivano il traffico di droga nel Centro storico di Salerno. Tra le figure di rilievo, anche il boss Ciro Persico (condannato a 19 anni di carcere).