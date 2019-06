Cronaca di Salerno: dramma ad Eboli, dove una bambina di tre anni è morta dopo essere caduta in una piscina vuota.

Tragedia ieri pomeriggio, venerdì 31 maggio, ad Eboli, dove una bambina di soli 3 anni è morta dopo essere caduta in una piscina vuota nel giardino di un’abitazione in via Prato. Chiamati dai familiari della bambina, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Eboli, che hanno provveduto a sequestrare la piscina e avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente e appurare eventuali responsabilità.

Come riportato da “Il Mattino”, una delle ipotesi al vaglio è quella per cui la piccola sarebbe morta per annegamento. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari, la bambina di nazionalità marocchina si sarebbe introdotta all’interno della piscina dalle scale e si sarebbe tuffata in una pozza creata dall’acqua piovana.

I genitori, dai quali si era allontanata poco prima, l’hanno rinvenuta con il viso in acqua. Il corpo della bimba è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Eboli, in attesa dell’autopsia che chiarirà le cause del decesso.